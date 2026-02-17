Какие льготы имеют право родители участников боевых действий и как их оформить

В Украине родители участников боевых действий могут воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, если отвечают требованиям закона №3551-XII "О статусе ветеранов войны". Скидки предусмотрены, в частности, для нетрудоспособных родителей участников боевых действий, проживающих вместе со льготником.

Какие скидки предоставляются

Для этой категории граждан действуют следующие льготы:

– 75% скидки на оплату жилья; – 75% скидки на коммунальные услуги; – 75% скидки на приобретение топлива без центрального отопления.

Льготы рассчитываются в пределах установленных социальных нормативов жилой площади – 21 кв. м на каждого члена семьи плюс дополнительно 10,5 кв. м на семью. Если домохозяйство состоит только из нетрудоспособных лиц, норма площади увеличивается. Лица с инвалидностью в результате войны имеют право на полную, 100-процентную компенсацию в пределах утвержденных нормативов.

Как оформить

Для получения льгот необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Следует подать удостоверение участника боевых действий, паспорта, документы, подтверждающие родственные связи, идентификационный код, банковские реквизиты и информацию об общей площади жилья.

