Как восстановить пенсионное удостоверение при потере: простая инструкция

Пенсионное удостоверение является главным документом для получающих пенсию людей, ведь именно оно подтверждает право на выплаты и различные социальные льготы. В случае утраты этого документа, его нужно как можно скорее восстановить.

В ПФУ отмечают, что существует два способа восстановления удостоверения. Первый — лично обратиться в любой удобный сервисный центр территориального подразделения Пенсионного фонда. Второй вариант – подать заявление дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг фонда или с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Для оформления нового пенсионного удостоверения необходимо подготовить следующие документы:

паспорт;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

заявление на изготовление удостоверения;

цветную фотографию размером 3×2,5 см.

Чтобы подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда, нужно выполнить несколько шагов:

Войти в личный кабинет, подтвердив лицо с помощью idBank или квалифицированной электронной подписи. Открыть раздел "О пенсионном обеспечении". Выбрать услугу "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".

Если пользоваться мобильным приложением, необходимо перейти на вкладку "К ПФУ", затем открыть раздел "Коммуникации в ПФУ" и выбрать опцию подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения.

Помимо бумажного документа, пенсионеры могут оформить и электронное удостоверение. Оно имеет такую же юридическую силу и хранится в цифровом виде, поэтому его невозможно потерять. После оформления этот документ отображается в приложении Действие.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммуналку имеют участники боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!