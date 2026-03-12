Как восстановить пенсионное удостоверение при потере: простая инструкция
Пенсионное удостоверение является главным документом для получающих пенсию людей, ведь именно оно подтверждает право на выплаты и различные социальные льготы. В случае утраты этого документа, его нужно как можно скорее восстановить.
В ПФУ отмечают, что существует два способа восстановления удостоверения. Первый — лично обратиться в любой удобный сервисный центр территориального подразделения Пенсионного фонда. Второй вариант – подать заявление дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг фонда или с помощью мобильного приложения Пенсионный фонд.
Для оформления нового пенсионного удостоверения необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт;
- справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- заявление на изготовление удостоверения;
- цветную фотографию размером 3×2,5 см.
Чтобы подать заявление через веб-портал Пенсионного фонда, нужно выполнить несколько шагов:
- Войти в личный кабинет, подтвердив лицо с помощью idBank или квалифицированной электронной подписи.
- Открыть раздел "О пенсионном обеспечении".
- Выбрать услугу "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
Если пользоваться мобильным приложением, необходимо перейти на вкладку "К ПФУ", затем открыть раздел "Коммуникации в ПФУ" и выбрать опцию подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения.
Помимо бумажного документа, пенсионеры могут оформить и электронное удостоверение. Оно имеет такую же юридическую силу и хранится в цифровом виде, поэтому его невозможно потерять. После оформления этот документ отображается в приложении Действие.
