Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодаре: загорелся масштабный пожар (фото, видео)

В ночь на 11 июня беспилотники нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. После атаки на территории предприятия возник масштабный пожар.

Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы и оперативный штаб Краснодарского края. По информации местных источников, атака началась вскоре после полуночи.

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Жители поселка Афипский сообщали о серии пролетов беспилотников, которые были слышны с интервалом в несколько минут. Опубликованные в сети видеозаписи зафиксировали работу российской противовоздушной обороны, а также мощное возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что причиной пожара стало падение обломков беспилотников. По их словам, фрагменты дронов упали в районе поселка Афипский, что привело к возгоранию на территории завода.

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Афипский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших предприятий отрасли на юге России. Его проектная мощность превышает 6 миллионов тонн нефти в год. Завод производит разные виды горючего, часть которого используется для обеспечения потребностей российских войск.

Напомним, дроны атаковали российские Самару и Чебоксары.

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