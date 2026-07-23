Могут быть проблемы с давлением у метеозависимых: прогноз магнитных бурь на 23 июля

23 и 24 июля на Украине ожидается повышенная геомагнитная активность. Магнитные бури могут сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, вызывая головные боли, усталость, раздражительность и общее ухудшение состояния.

Уровень геомагнитной активности определяют по планетарному К-индексу по шкале от 0 до 9. Показатель от 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Какова будет геомагнитная ситуация

23 июля прогнозируется солнечная активность с К-индексом 4. Это соответствует магнитной буре средней интенсивности (желтый уровень). Специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться, ведь информация о солнечной активности обновляется каждые три часа.

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Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув магнитного поля Земли, они влекут за собой геомагнитные возмущения.

Незначительные считаются колебания с К-индексом от 1 до 4. Если показатель превышает 5, буря становится сильной и может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу спутниковой связи, навигационных систем и радиокоммуникаций. Во время мощных бурь с К-индексом 7–8 в некоторых регионах мира можно наблюдать полярное сияние.

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Как облегчить самочувствие

В дни повышенной геомагнитной активности врачи рекомендуют соблюдать режим сна, сбалансированно питаться, пить достаточно воды и ограничить употребление алкоголя, кофе и тяжелой пищи.

Также стоит больше времени проводить на свежем воздухе, избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями советуют внимательнее следить за своим состоянием и держать под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ с утра или теплая ванна вечером также могут помочь улучшить самочувствие.