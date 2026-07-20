Идеально к брускету: рецепт ароматных маринованных помидоров кусочками на зиму
Если хочется сохранить вкус пожилых томатов к зиме, стоит приготовить оригинальную закуску "Брускеты в банке". Помидоры, замаринованные кусочками в ароматном маринаде с вином, уксусом, чесноком и пряными травами, остаются упругими, сочными и прекрасно подходят как самостоятельная закуска или дополнение к различным блюдам.
Овощи получаются очень ароматными и вкусными. Рецептом поделилась кулинарка Виктория Попин.
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Для приготовления понадобятся:
Основные ингредиенты:
- помидоры – 2 кг.
Для маринада:
- чеснок - 3 зубчика;
- сухое белое вино – 125 мл;
- красный винный уксус – 125 мл;
- бальзамический уксус – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- сушеный базилик - 1 ч. л.;
- сушеное орегано - 1 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- вода - 60 мл.
Полезные советы
Для этой заготовки лучше выбирать спелые помидоры с плотной мякотью. Особенно хорошо подходит сорт "сливки", ведь такие плоды не разваливаются во время консервирования. Готовые томаты можно подавать как салат: достаточно добавить свежий лук, кусочки моцареллы и заправить оливковым маслом.
Не спешите выливать маринад после использования помидоров – он станет отличным основанием для салатных заправок.
Способ приготовления
- Предварительно простерилизуйте банки и крышки.
- Помидоры вымойте, очистите от кожуры и нарежьте большими кубиками. Чеснок мелко порубите. Подготовленные томаты неплотно разложите в банки.
- В кастрюле смешайте все ингредиенты маринада. Доведите смесь до кипения, помешивая до полного растворения сахара, после чего проварите еще 2 минуты.
- Горячим маринадом залейте помидоры, оставляя примерно 1 см свободного пространства до края банки. Закройте стерилизованными крышками.
- На дно большой кастрюли положите полотенце или специальную решетку, установите банки так, чтобы они не касались друг друга, и залейте теплой водой примерно на три четверти их высоты.
- После закипания воды убавьте огонь и пастеризуйте заготовку в течение 20 минут.
- Затем осторожно достаньте банки, протрите насухо, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
- Закуска будет готова уже через 2-3 дня. Хранить ее рекомендуется в прохладном темном месте или амбаре.
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