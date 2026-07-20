Ідеально до брускет: рецепт ароматних маринованих помідорів шматочками на зиму

Якщо хочеться зберегти смак літніх томатів до зими, варто приготувати оригінальну закуску "Брускети в банці". Помідори, замариновані шматочками в ароматному маринаді з вином, оцтом, часником і пряними травами, залишаються пружними, соковитими та чудово смакують як самостійна закуска або доповнення до різних страв.

Овочі виходять дуже ароматними та смачними. Рецептом поділилася кулінарка Вікторія Попін.

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Для приготування знадобляться:

Основні інгредієнти:

помідори — 2 кг.

Для маринаду:

часник — 3 зубчики;

сухе біле вино — 125 мл;

червоний винний оцет — 125 мл;

бальзамічний оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

сушений базилік — 1 ч. л.;

сушене орегано — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вода — 60 мл.

Корисні поради

Для цієї заготовки найкраще обирати стиглі помідори зі щільною м'якоттю. Особливо добре підходить сорт "сливка", адже такі плоди не розвалюються під час консервування. Готові томати можна подавати як салат: достатньо додати свіжу цибулю, шматочки моцарели та заправити оливковою олією.

Не поспішайте виливати маринад після використання помідорів — він стане чудовою основою для салатних заправок.

Спосіб приготування

Попередньо простерилізуйте банки та кришки. Помідори вимийте, очистіть від шкірки та наріжте великими кубиками. Часник дрібно посічіть. Підготовлені томати нещільно розкладіть у банки. У каструлі змішайте всі інгредієнти для маринаду. Доведіть суміш до кипіння, помішуючи до повного розчинення цукру, після чого проваріть ще 2 хвилини. Гарячим маринадом залийте помідори, залишаючи приблизно 1 см вільного простору до краю банки. Закрийте стерилізованими кришками. На дно великої каструлі покладіть рушник або спеціальну решітку, встановіть банки так, щоб вони не торкалися одна одної, та залийте теплою водою приблизно на три чверті їхньої висоти. Після закипання води зменште вогонь і пастеризуйте заготовку протягом 20 хвилин. Потім обережно дістаньте банки, витріть насухо, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Закуска буде готова вже через 2–3 дні. Зберігати її рекомендується у прохолодному темному місці або коморі.

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