Незвична консервація: рецепт огірків з перцем та грибами на зиму

Огірки з болгарським перцем і печерицями — оригінальна заготівля на зиму, яка стане чудовою хрусткою закускою до будь-якої страви. Для приготування маринаду знадобляться прості та доступні інгредієнти, а сам рецепт легко повторити навіть тим, хто лише починає займатися домашньою консервацією.

Поєднання огірків, солодкого перцю та печериць робить цю консервацію особливою. Про це пише Shuba.

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Щоб овочі та гриби залишилися пружними й добре промаринувалися, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

перед маринуванням овочі та гриби потрібно витримати в сольовому розсолі протягом двох годин;

велика кількість цукру в маринаді допомагає збалансувати кислоту оцту;

великі печериці краще розрізати навпіл для рівномірного просочення маринадом;

банки стерилізують 15 хвилин після закипання води;

із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 6–8 півлітрових банок.

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Інгредієнти

Для овочевого асорті:

огірки — 1 кг;

червоний болгарський перець — 200 г;

печериці — 300 г;

ріпчаста цибуля — 200 г.

Для розсолу:

вода — 1 л;

кам'яна сіль — ½ склянки.

Для маринаду:

вода — 3 склянки;

цукор — 3 склянки;

оцет 9% — 1,5 склянки.

Спосіб приготування

Крок 1. Підготуйте овочі та гриби

Огірки, перець і печериці добре помийте. У огірків обріжте кінчики. Перець очистіть від насіння та наріжте великими шматочками. Печериці почистіть: невеликі залиште цілими, а великі розріжте навпіл. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.

Крок 2. Замочіть у розсолі

У літрі холодної води розчиніть сіль. Залийте підготовлені овочі та гриби розсолом і залиште на дві години, періодично перемішуючи.

Крок 3. Приготуйте маринад

Після замочування злийте розсіл і розкладіть овочі з грибами у стерилізовані банки. В окремій каструлі доведіть до кипіння воду з цукром, після чого влийте оцет і відразу зніміть маринад із вогню.

Крок 4. Простерилізуйте заготовку

Залийте банки гарячим маринадом до самого верху, накрийте кришками й поставте у каструлю з гарячою водою так, щоб вона доходила приблизно до середини банок. Після закипання стерилізуйте 15 хвилин.

Крок 5. Закатайте банки

Герметично закрутіть або закатайте банки, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть консервацію у прохолодне темне місце для зберігання.

Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт маринованих огірків на зиму.

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