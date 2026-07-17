Необычная консервация: рецепт огурцов с перцем и грибами на зиму
Огурцы с болгарским перцем и шампиньонами – оригинальная заготовка на зиму, которая станет великолепной хрустящей закуской к любому блюду. Для приготовления маринада понадобятся простые и доступные ингредиенты, а сам рецепт легко повторить даже тем, кто начинает заниматься домашней консервацией.
Сочетание огурцов, сладкого перца и шампиньонов делает эту консервацию особенной. Об этомпишет Shuba.
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Чтобы овощи и грибы остались упругими и хорошо промаринировались, следует придерживаться нескольких рекомендаций:
- перед маринованием овощи и грибы следует выдержать в солевом рассоле в течение двух часов;
- большое количество сахара в маринаде помогает сбалансировать уксусную кислоту;
- большие шампиньоны лучше разрезать пополам для равномерной пропитки маринадом;
- банки стерилизуют 15 минут после закипания воды;
- из указанного количества продуктов выходит примерно 6–8 пол-литровых банок.
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Ингредиенты
Для овощного ассорти:
- огурцы – 1 кг;
- красный болгарский перец – 200 г;
- шампиньоны - 300 г;
- репчатый лук - 200 г.
Для рассола:
- вода – 1 л;
- каменная соль - ½ стакана.
Для маринада:
- вода – 3 стакана;
- сахар – 3 стакана;
- уксус 9% - 1,5 стакана.
Способ приготовления
Шаг 1. Подготовьте овощи и грибы
Огурцы, перец и шампиньоны хорошо помойте. У огурцов обрежьте кончики. Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками. Шампиньоны почистите: небольшие оставьте целыми, а большие разрежьте пополам. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Шаг 2. Замочите в рассоле
В литре холодной воды растворите соль. Залейте подготовленные овощи и грибы рассолом и оставьте на два часа, периодически перемешивая.
Шаг 3. Приготовьте маринад
После замачивания слейте рассол и разложите овощи с грибами в стерилизованные банки. В отдельной кастрюле доведите воду до кипения с сахаром, после чего влейте уксус и сразу снимите маринад с огня.
Шаг 4. Простерилизуйте заготовку
Залейте банки горячим маринадом до верха, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой так, чтобы она доходила примерно до середины банок. После закипания стерилизуйте 15 минут.
Шаг 5. Закатайте банки
Герметически закрутите или закатайте банки, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите консервацию в темное прохладное место для хранения.
Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.
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