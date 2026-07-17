Необычная консервация: рецепт огурцов с перцем и грибами на зиму

Огурцы с болгарским перцем и шампиньонами – оригинальная заготовка на зиму, которая станет великолепной хрустящей закуской к любому блюду. Для приготовления маринада понадобятся простые и доступные ингредиенты, а сам рецепт легко повторить даже тем, кто начинает заниматься домашней консервацией.

Сочетание огурцов, сладкого перца и шампиньонов делает эту консервацию особенной. Об этомпишет Shuba.

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Чтобы овощи и грибы остались упругими и хорошо промаринировались, следует придерживаться нескольких рекомендаций:

перед маринованием овощи и грибы следует выдержать в солевом рассоле в течение двух часов;

большое количество сахара в маринаде помогает сбалансировать уксусную кислоту;

большие шампиньоны лучше разрезать пополам для равномерной пропитки маринадом;

банки стерилизуют 15 минут после закипания воды;

из указанного количества продуктов выходит примерно 6–8 пол-литровых банок.

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Ингредиенты

Для овощного ассорти:

огурцы – 1 кг;

красный болгарский перец – 200 г;

шампиньоны - 300 г;

репчатый лук - 200 г.

Для рассола:

вода – 1 л;

каменная соль - ½ стакана.

Для маринада:

вода – 3 стакана;

сахар – 3 стакана;

уксус 9% - 1,5 стакана.

Способ приготовления

Шаг 1. Подготовьте овощи и грибы

Огурцы, перец и шампиньоны хорошо помойте. У огурцов обрежьте кончики. Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками. Шампиньоны почистите: небольшие оставьте целыми, а большие разрежьте пополам. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Шаг 2. Замочите в рассоле

В литре холодной воды растворите соль. Залейте подготовленные овощи и грибы рассолом и оставьте на два часа, периодически перемешивая.

Шаг 3. Приготовьте маринад

После замачивания слейте рассол и разложите овощи с грибами в стерилизованные банки. В отдельной кастрюле доведите воду до кипения с сахаром, после чего влейте уксус и сразу снимите маринад с огня.

Шаг 4. Простерилизуйте заготовку

Залейте банки горячим маринадом до верха, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с горячей водой так, чтобы она доходила примерно до середины банок. После закипания стерилизуйте 15 минут.

Шаг 5. Закатайте банки

Герметически закрутите или закатайте банки, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите консервацию в темное прохладное место для хранения.

Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.

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