Эти правила могут спасти жизнь: как правильно перевозить ребенка в авто

Купить детское автокресло – лишь первый шаг к безопасной поездке. Не менее важно правильно его установить, надежно зафиксировать ребенка и соблюдать основные правила перевозки.

Именно эти нюансы могут сыграть решающую роль в случае ДТП. Об этом пишет Autodosug.

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Почему автокресло обязательно

Организм ребенка значительно уязвимее организма взрослого. Мышцы шеи и спины еще недостаточно окрепли, поэтому стандартные автомобильные ремни безопасности не способны обеспечить надлежащую защиту.

В случае аварии или резкого торможения обычный ремень может не только не защитить, но и привести к травмам. Вместо этого правильно подобранное автокресло равномерно распределяет нагрузку, удерживает тело в правильном положении и уменьшает риск серьезных повреждений.

Как правильно выбрать и установить автокресло

При выборе автокресла следует учитывать не только возраст, рост и вес ребенка, но и особенности автомобиля. Перед покупкой желательно проверить, подходит ли модель к конструкции сидений и можно ли ее надежно установить. Практическим решением также станет автокресло со съемными чехлами, которые легко стираться.

Не менее важна правильная установка. Кресло должно быть жестко закреплено без люфта, а ремни – ровными, без извращений. Для младенцев необходимо соблюдать правильный угол наклона спинки, чтобы голова не наклонялась вперед и не затрудняла дыхание.

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Где лучше всего разместить ребенка

Самым безопасным местом для перевозки детей считается задний ряд сидений. Если детское кресло установлено на переднем пассажирском сиденье против направления движения, обязательно нужно выключить переднюю подушку безопасности. В случае его срабатывания ребенок может получить тяжелые травмы.

Каких ошибок следует избегать

Специалисты отмечают, что перевозить ребенка на руках или на коленях категорически нельзя. При столкновении сила инерции настолько велика, что взрослый человек физически не способен удержать малыша.

Для старших детей важно правильно пользоваться штатным ремнем безопасности: плечевая лямка должна проходить через плечо, а поясная – по тазовым костям, а не по животу.

В холодное время года не рекомендуется пристегивать ребенка в толстом пуховике, ведь из-за объемной одежды ремни не прилегают достаточно плотно. Также не стоит покупать автокресло "на вырост" или оставлять в салоне незакрепленные тяжелые предметы, которые во время резкого торможения могут представлять опасность.

Комфорт во время поездки тоже имеет значение

Во время длительных поездок следует поддерживать комфортную температуру в салоне и регулярно делать остановки, чтобы ребенок мог отдохнуть, поесть и сходить в туалет. Также стоит заранее позаботиться о питьевой воде, легких перекусах и любимых игрушках, которые помогут сделать дорогу более спокойной.

Эксперты отмечают, что лучший способ сформировать у ребенка правильное отношение к безопасности — пример родителей. Если все пассажиры всегда пользуются ремнями безопасности, ребенок будет воспринимать это как обычное и обязательное правило.

Напомним, мы уже писали, каких моделей Toyota RAV4 следует избегать.

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