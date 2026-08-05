Дроны атаковали Тульскую область: вспыхнул самый большой состав Wildberries (фото, видео)

В ночь на 5 августа в российском городе Алексин Тульской области в результате атаки беспилотников возник масштабный пожар на территории логистического центра компании Wildberries.

Об этом сообщают украинский телеграмм-канал Exilenova +, российское издание ASTRA и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По информации ASTRA, на видео, обнародованном очевидцами, зафиксировано попадание по складскому комплексу Wildberries, после чего на объекте вспыхнул мощный пожар, охвативший значительную часть логистического центра.

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В пресс-службе Wildberries подтвердили факт возгорания. В компании отметили, что сотрудники заранее были эвакуированы, поэтому обошлось без жертв среди персонала. Также там сообщили о временном ограничении приема новых поставок, которые перенаправляются в другие логистические центры.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что на территорию сортировочного центра упал беспилотник, что и повлекло за собой пожар. По его словам, в результате инцидента один человек получил ранения. Информации о погибших пока нет.

Кроме того, по словам губернатора, повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

Как сообщает Exilenova+, логистический центр Wildberries имеет площадь около 194,5 тысяч квадратных метров и был открыт в 2022 году. Комплекс обеспечивал логистику Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской и других областей Центральной России, а также частично разгружал логистические центры Московского региона.

Точный масштаб повреждений логистического комплекса устанавливается.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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