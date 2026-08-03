Пенсия по инвалидности I группы: какие минимальные выплаты для гражданских и военных

В 2026 году лица с инвалидностью I группы могут получать пенсию, размер которой составляет 100% пенсии по возрасту. Ее назначает Пенсионный фонд Украины при наличии необходимого страхового стажа и своевременного обращения после установления инвалидности.

Об этом пишет ПФУ. Пенсию по инвалидности назначают гражданам, потерявшим трудоспособность полностью или частично и имеющих необходимый страховой стаж. При этом не имеет значения, когда именно была установлена инвалидность — во время работы, до трудоустройства или после увольнения.

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Выплата назначается на весь срок, на который установлена инвалидность. Сам факт инвалидности определяют экспертные команды, работающие в учреждениях здравоохранения. Для оформления пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца после установления инвалидности.

Какой страховой стаж требуется

Для лиц с инвалидностью I группы требования к страховому стажу зависят от возраста:

до 25 лет - 1 год;

26-28 лет - 2 года;

29-31 год - 3 года;

32-34 года - 4 года;

35–37 лет – 5 лет;

38–40 лет – 6 лет;

41-43 года - 7 лет;

44–48 лет – 8 лет;

49-53 года - 9 лет;

54-59 лет - 10 лет;

после достижения 60 лет – не менее 15 лет страхового стажа.

В то же время, если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы или в результате ранения, контузии или других повреждений, полученных во время Революции Достоинства, пенсию могут назначить независимо от продолжительности страхового стажа.

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Какой размер пенсии

По общим правилам лицам с инвалидностью I группы выплачивают 100% пенсии по возрасту, рассчитанной в соответствии с приобретенным страховым стажем и заработной платой.

При исчислении пенсии в страховой стаж также добавляют период со дня установления инвалидности до достижения пенсионного возраста.

Для неработающих лиц с инвалидностью I группы гарантированный минимальный размер пенсии составляет не менее 3725 гривен.

Помощь людям с инвалидностью с детства

Лица с инвалидностью с детства I группы получают государственную социальную помощь вместе с надбавкой по уходу. Для подгруппы А, нуждающейся в постоянном постороннем уходе, общая сумма выплат составляет 9 018 гривен, а по отдельным программам поддержки может достигать 16 000 гривен. Для подгруппы Б предусмотрена выплата в размере 4722 гривен.

Пенсии для военных

Для военнослужащих с I группой инвалидности действуют отдельные правила. Если инвалидность наступила в результате войны, пенсия составляет 100% денежного довольствия. Минимальный гарантированный размер такой выплаты вместе с надбавками не менее 18 885 гривен. Если инвалидность связана с прохождением военной службы, но не является результатом боевых действий, пенсию назначают в размере 70% денежного довольствия.

Выплаты для пострадавших от аварии на ЧАЭС

Отдельные условия предусмотрены для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Пенсию могут исчислять из заработной платы, полученной в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с аварией на ЧАЭС, составляет 11048,25 гривны. Для ликвидаторов последствий аварии гарантированный минимум превышает 23 153 гривны.

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