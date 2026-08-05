Густой, как мармелад: рецепт клубничного варенья на сковороде

Сезон клубники – лучшее время, чтобы пополнить запасы домашнего варенья. Если классические рецепты уже надоели, попробуйте необычный способ приготовления – на сковороде.

Благодаря быстрому испарению жидкости варенье получается густым, насыщенным и напоминает мармелад, а ягоды остаются целыми и сочными. Об этом пишет Униан.

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Какие ингредиенты понадобятся

Для приготовления варенья подготовьте:

1 кг клубники;

1 кг сахара;

щепотку лимонной кислоты;

2 ст. л. воды.

Из указанного количества продуктов выходит примерно две пол-литровые банки варенья и небольшая порция для дегустации.

Как приготовить клубничное варенье на сковороде.

Для этого рецепта лучше всего подойдет широкая глубокая сковорода с толстым дном. Большая площадь нагревания позволяет быстрее испарять лишнюю влагу, благодаря чему варенье становится гуще без длительного уваривания. Сначала переберите клубнику, хорошо промойте под проточной водой и удалите плодоножки. Поставьте сковороду на средний огонь, влейте две столовых ложки воды и дождитесь появления пара. После этого выложите ягоды. Когда клубника закипит, готовьте ее без крышки около 10 минут. За это время ягоды пустят много сока, часть жидкости испарится. Периодически осторожно перемешивайте массу лопаткой. Затем добавьте сахар и щепотку лимонной кислоты. Последняя помогает сохранить яркий цвет варенья и улучшает его хранение. После повторного закипания варите еще около 5 минут на среднем огне, не накрывая сковороду крышкой.

Полезный совет

Если хотите получить густое варенье с консистенцией, похожей на мармелад, не торопитесь снимать образующуюся во время варки пену. Впоследствии она растворится и естественным образом сделает сироп более густым.

Как правильно хранить

Горячее варенье сразу разложите в стерилизованные банки и герметично закройте чистыми крышками. Банки накройте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного охлаждения. Переворачивать их вверх дном не обязательно. Через несколько дней варенье приобретет еще более густую консистенцию. Ягоды при этом останутся целыми, а в банках будет минимум сиропа и максимум ароматной клубники.

Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного джема за 5 минут.

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