Какой категории пенсионеров срочно нужно обновить данные: могут потерять выплаты

Пенсионерам, сменившим паспорт или фамилию, необходимо своевременно обновить свои персональные данные в Пенсионном фонде Украины. Если это не сделать, могут возникнуть трудности с подтверждением лица и получением пенсионных выплат.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета". В Пенсионном фонде объясняют, что выплата пенсий производится только при наличии актуальной информации о получателе. После замены паспорта новые сведения нужно внести как в Реестр застрахованных лиц, так и в пенсионное дело.

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Особенно это актуально для пенсионеров, пользующихся дистанционными сервисами подтверждения личности. Если паспортные данные не обновлены, пройти физическую идентификацию через Действие. Подпись или во время видеоидентификации не удастся.

В ПФУ подчеркивают: во время видеоидентификации система сверяет информацию по данным пенсионного дела. Если они не соответствуют новому паспорту, подтверждение лица будет отклонено.

Как изменить данные онлайн

Обновить информацию можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо:

авторизоваться в личном кабинете на портале ПФУ;

перейти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать услугу "Внесение изменений в пенсионное дело";

заполнить заявление об изменении персональных или паспортных данных;

подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

После обновления информации в реестре, пенсионер сможет беспрепятственно проходить дистанционную физическую идентификацию и пользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда.

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