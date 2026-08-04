Якій категорії пенсіонерів терміново треба оновити дані: можуть втратити виплати

Пенсіонерам, які змінили паспорт або прізвище, необхідно своєчасно оновити свої персональні дані у Пенсійному фонді України. Якщо цього не зробити, можуть виникнути труднощі з підтвердженням особи та отриманням пенсійних виплат.

Про це пише "Судово-юридична газета". У Пенсійному фонді пояснюють, що виплата пенсій здійснюється лише за наявності актуальної інформації про одержувача. Після заміни паспорта нові відомості потрібно внести як до Реєстру застрахованих осіб, так і до пенсійної справи.

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Особливо це актуально для пенсіонерів, які користуються дистанційними сервісами підтвердження особи. Якщо паспортні дані не оновлені, пройти фізичну ідентифікацію через "Дія.Підпис" або під час відеоідентифікації не вдасться.

У ПФУ наголошують: під час відеоідентифікації система звіряє інформацію з даними пенсійної справи. Якщо вони не відповідають новому паспорту, підтвердження особи буде відхилене.

Як змінити дані онлайн

Оновити інформацію можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно:

авторизуватися в особистому кабінеті на порталі ПФУ;

перейти до розділу "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати послугу "Внесення змін до пенсійної справи";

заповнити заяву про зміну персональних або паспортних даних;

підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після оновлення інформації в реєстрі пенсіонер зможе безперешкодно проходити дистанційну фізичну ідентифікацію та користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду.

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