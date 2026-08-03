У серпні вартість деяких продуктів зміниться: за що доведеться платити більше

Попри зростання вартості пального, різкого стрибка цін на овочі, зерно та хліб в Україні найближчим часом не прогнозують. Експерти пояснюють, що паливо є лише одним із чинників формування собівартості аграрної продукції, тоді як основні витрати припадають на добрива, насіння, засоби захисту рослин і техніку.

Водночас уже в серпні можуть подорожчати окремі продукти, зокрема яйця, м'ясо та молочна продукція. Про це аграрні експерти розповіли в коментарі українським медіа.

Головні історії дня

За словами директорки департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмили Гончаренко, подорожчання дизельного пального не стане вирішальним фактором для вартості сільськогосподарської продукції. Основний вплив на собівартість мають виробничі витрати, тому різкого зростання цін лише через пальне наразі не очікується.

Водночас підвищення вартості пального все ж позначиться на логістиці. Зростуть витрати на транспортування врожаю, його зберігання, переробку та доставку до торговельних мереж. Це може призвести до поступового подорожчання окремих товарів, однак без різких цінових коливань.

Одним із головних чинників стабільності цін цього року має стати хороший урожай. За прогнозами, українські аграрії зберуть понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, що майже відповідає минулорічному показнику.

Крім того, фермери збільшили площі під овочевими культурами, зокрема цибулею, зеленню, спаржею та іншими овочами. Очікується, що достатня пропозиція на внутрішньому ринку допоможе уникнути дефіциту та стримуватиме зростання цін.

Наразі ситуація на овочевому ринку залишається неоднорідною. Рання картопля та цибуля вже коштують дешевше, ніж торік, тоді як морква, буряк і капуста поки що залишаються дорожчими. Водночас експерти не прогнозують суттєвих цінових коливань до завершення сезону.

Під час активної фази жнив традиційно знижуються й закупівельні ціни на зерно через збільшення пропозиції нового врожаю. Після завершення збиральної кампанії ринок зазвичай повертається до сезонного рівня цін.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що вже у серпні окремі продукти можуть подорожчати. За його словами, на вартість товарів впливатимуть одразу кілька факторів — сезонні зміни, подорожчання пального, а також зростання курсу долара та євро, що підвищує витрати на логістику й імпорт.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

За оцінками економіста, яйця можуть додати в ціні 5–10%, хліб масових сортів — 3–5%, а молоко, свинина та курятина — 3–7%. Свинина може подорожчати приблизно на 10–20 гривень за кілограм. Також очікується зростання цін на морожену рибу та морепродукти — на 7–12%, а цукор може подорожчати ще на 3–5%.

Водночас серпень може принести й позитивні зміни для споживачів. Через масове надходження нового врожаю на ринок овочі борщового набору — картопля, морква, буряк, капуста та цибуля — можуть подешевшати ще на 15–25%. Також прогнозується зниження цін на огірки, помідори та кабачки приблизно на 20–30%, а кавуни, дині, яблука та груші можуть стати дешевшими на 10–15%.

При цьому суттєвого подорожчання соняшникової олії та більшості круп експерти не очікують. Винятком можуть бути лише макаронні вироби з твердих сортів пшениці, вартість яких значною мірою залежить від імпортної сировини.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!