Для справжніх гурманів: рецепт абрикосового варення з лавандою на зиму

Якщо хочеться приготувати незвичайне абрикосове варення, варто додати до нього лише один інгредієнт — лаванду. Достатньо половини гілочки на півлітрову банку, щоб десерт набув вишуканого аромату, але не втратив природного смаку фруктів.

Варення готується швидко — приблизно 20–25 хвилин. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти

Для чотирьох півлітрових банок знадобляться:

абрикоси без кісточок — 1,2 кг;

цукор — 1 кг;

лимон — 1 шт.;

лаванда — 2 гілочки.

Спосіб приготування

Для цього рецепта обирайте стиглі, але щільні абрикоси, які добре тримають форму після варіння. Плоди вимийте, обсушіть, видаліть кісточки та відважте 1,2 кг м'якоті. Лимон також ретельно вимийте. У великій каструлі викладіть абрикоси шарами, пересипаючи їх цукром. Верхнім має бути шар фруктів. Вичавіть на них сік одного лимона, накрийте каструлю кришкою та поставте в холодильник приблизно на 10 годин, щоб абрикоси пустили сік. Поки настоюються фрукти, простерилізуйте банки та кришки. Поставте каструлю на слабкий вогонь і, обережно помішуючи, дочекайтеся повного розчинення цукру. Потім збільште нагрівання до середнього та варіть варення ще близько 15 хвилин, періодично знімаючи піну. Готовність перевірте простим способом: капніть трохи сиропу на холодну тарілку, зачекайте кілька секунд і проведіть по ньому пальцем. Якщо поверхня зморщується і не розтікається, варення готове. Якщо ні — проваріть ще 5 хвилин і повторіть перевірку. Гаряче варення розлийте у стерилізовані банки. У кожну додайте по половині гілочки лаванди, після чого герметично закатайте кришками. Під час зберігання десерт насититься тонким квітковим ароматом, який чудово поєднується з солодкими абрикосами.

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