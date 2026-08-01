Для справжніх гурманів: рецепт абрикосового варення з лавандою на зиму
Якщо хочеться приготувати незвичайне абрикосове варення, варто додати до нього лише один інгредієнт — лаванду. Достатньо половини гілочки на півлітрову банку, щоб десерт набув вишуканого аромату, але не втратив природного смаку фруктів.
Варення готується швидко — приблизно 20–25 хвилин. Про це пише Shuba.
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Інгредієнти
Для чотирьох півлітрових банок знадобляться:
- абрикоси без кісточок — 1,2 кг;
- цукор — 1 кг;
- лимон — 1 шт.;
- лаванда — 2 гілочки.
Спосіб приготування
- Для цього рецепта обирайте стиглі, але щільні абрикоси, які добре тримають форму після варіння. Плоди вимийте, обсушіть, видаліть кісточки та відважте 1,2 кг м'якоті. Лимон також ретельно вимийте.
- У великій каструлі викладіть абрикоси шарами, пересипаючи їх цукром. Верхнім має бути шар фруктів. Вичавіть на них сік одного лимона, накрийте каструлю кришкою та поставте в холодильник приблизно на 10 годин, щоб абрикоси пустили сік.
- Поки настоюються фрукти, простерилізуйте банки та кришки.
- Поставте каструлю на слабкий вогонь і, обережно помішуючи, дочекайтеся повного розчинення цукру. Потім збільште нагрівання до середнього та варіть варення ще близько 15 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Готовність перевірте простим способом: капніть трохи сиропу на холодну тарілку, зачекайте кілька секунд і проведіть по ньому пальцем. Якщо поверхня зморщується і не розтікається, варення готове. Якщо ні — проваріть ще 5 хвилин і повторіть перевірку.
- Гаряче варення розлийте у стерилізовані банки. У кожну додайте по половині гілочки лаванди, після чого герметично закатайте кришками. Під час зберігання десерт насититься тонким квітковим ароматом, який чудово поєднується з солодкими абрикосами.
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