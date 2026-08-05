РФ осуществила массированную атаку на Киевщину: пылают логистические и складские комплексы, 14 погибших, 27 раненых (фото, видео)

В ночь на 5 августа российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. По последним данным, в результате обстрелов погибли 14 человек, еще 22 получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС и начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Больше всего жертв зафиксировано в Броварском районе, где погибли девять человек.

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Еще четыре мирных жителя стали жертвами российской атаки в Бучанском районе, один человек погиб в Фастовском районе.

По словам Ткаченко, в Броварском районе ранения получили 12 человек, в Бучанском - семь, еще трое пострадали в Фастовском районе.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия ударов на семи локациях в трех районах области. В частности, работы продолжаются на четырех объектах в Броварском районе, двух – в Бучанском и одном – в Фастовском.

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В Броварском районе в результате атаки вспыхнули масштабные пожары на территории складских комплексов в Броварах, Большой Дымерке, Апрельском и Победе. В Фастовском районе спасатели уже потушили возгорание транспортных средств на территории одного из предприятий.

В Бучанском районе идет ликвидация пожара в складском здании в селе Чайки. В то же время в Софиевской Борщаговке пожар на территории логистического предприятия уже ликвидирован.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что по состоянию на данный момент в результате российской атаки на Киевщину погибли 14 человек, еще 22 получили ранения. Аварийно-спасательные работы продолжаются, информация о последствиях обстрелов обновляется.

Напомним, российская армия ударила КАБом по Запорожью.

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