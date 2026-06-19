Мають серйозні технічні прорахунки: яких моделей Toyota RAV4 слід уникати

Toyota RAV4 по праву входить до числа найуспішніших компактних кросоверів: модель цінують за економічність, витривалість і високу залишкову вартість на вторинному ринку. Водночас у її довгій історії є періоди, коли окремі покоління та модифікації мали помітні технічні слабкості, про які варто знати перед купівлею вживаного авто.

Про це пише Motor Biscuit. Найбільше нарікань стосується моделей RAV4 початку 2000-х років (приблизно 2000–2006).

Головні історії дня

У цих авто автоматична трансмісія часто працювала різко: перемикання передач відбувалося без плавності, із відчутними поштовхами. Особливо проблемними вважаються версії 2001–2003 років, де електронне керування коробкою інколи давало збої. У частині випадків це завершувалося дорогим ремонтом або повною заміною агрегату.

Повторні скарги на трансмісію з’явилися і пізніше — у моделях 2013–2015 років. Тут слабким місцем став гідротрансформатор, через який виникали вібрації, ривки та затримки під час розгону на низьких швидкостях. Подібні симптоми також фіксувалися в окремих авто 2018 року випуску. Саме тому під час купівлі вживаного RAV4 рекомендують обов’язково проводити тривалий тест-драйв із перевіркою роботи коробки.

Підвищена витрата оливи в двигуні

Один із найвідоміших недоліків моделі пов’язаний із 2,4-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном, який масово встановлювали на RAV4 2006–2008 років.

Через конструктивні особливості поршневої групи ці мотори можуть споживати підвищену кількість моторної оливи. Рівень мастила інколи падає між стандартними ТО, і за відсутності контролю це здатне призвести до критичного "масляного голодування".

Наслідки можуть бути серйозними — від передчасного зношення деталей до повного виходу двигуна з ладу. Виробник частково визнавав проблему та обмежено компенсував її в межах сервісних програм, однак на ринку досі трапляються авто без ремонту. Тому такі екземпляри варто розглядати лише за наявності підтвердженої історії обслуговування.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Протікання та корозія електроніки

У п’ятому поколінні RAV4 (2019–2021 роки) частина власників зіткнулася з проблемою негерметичного кріплення рейлінгів на даху. Через це вода могла потрапляти в салон, накопичуватися під обшивкою стелі та біля стійок кузова, що з часом призводило до появи плісняви й пошкодження електропроводки.

Окремо відзначають і гібридні версії RAV4 Hybrid. У них потрапляння вологи в зону високовольтних кабелів може спричиняти корозію контактів. У запущених випадках це загрожує коротким замиканням і відмовою тягової батареї.

Що варто врахувати покупцеві

Перед купівлею вживаного Toyota RAV4 експерти радять ретельно перевіряти не лише стан кузова та салону, а й трансмісію, двигун та електронні системи. Особливо важливо мати підтверджену сервісну історію — це дозволяє уникнути дорогих прихованих проблем у майбутньому.

Нагадаємо, ми вже писали про топ ненадійних авто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!