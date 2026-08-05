Вправе ли ТЦК вызвать после исключения из военного учета: объяснение юриста

Граждане, которых официально исключили из военного учета, могут и дальше получать вызовы в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. В то же время, это не означает, что их могут повторно поставить на военный учет, если исключение было оформлено в соответствии с законом.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. По словам юристов, если лицо официально было исключено из военного учета на законных основаниях, повторное взятие на учет не предусмотрено. Такое решение оформляется в установленном порядке и должно быть внесено в военно-учетные документы.

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Одной из наиболее распространенных причин исключения является признание человека непригодным к военной службе по состоянию здоровья на основании вывода военно-врачебной комиссии. Также граждан исключают из военного учета по достижении 60-летнего возраста.

Специалисты отмечают, что информация об исключениях из военного учета должна отображаться в приложении "Резерв+". Юристы рекомендуют сформировать и распечатать электронный военно-учетный документ с соответствующей отметкой и иметь его при себе. Это может потребоваться для подтверждения статуса при возникновении вопросов.

Почему могут вызвать в ТЦК

Юристы обращают внимание, что сам факт вызова в ТЦК не означает автоматического возобновления на военном учете. Если гражданина исключили в соответствии с требованиями законодательства, повторное взятие на учет должно рассматриваться. Поэтому даже при обращении в территориальный центр комплектования и социальной поддержки такой вызов не является основанием для отмены ранее принятого решения об исключении.

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