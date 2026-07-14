Як у McDonald’s: рецепт маринованих огірків на зиму
Мариновані огірки, які додають до бургерів у McDonald's, давно стали впізнаваною складовою фастфуду. Їхній характерний солодко-кислий смак суттєво відрізняється від традиційних домашніх солінь.
Виявляється, приготувати схожі огірки можна й удома, використовуючи простий набір інгредієнтів. Про це пише Shuba.
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У чому секрет смаку
Особливого аромату та смаку огіркам надає поєднання яблучного оцту, цукру, кам'яної солі, французької гірчиці та куркуми. Саме ця комбінація створює знайомий багатьом кисло-солодкий присмак, який чудово доповнює бургери, сендвічі, хот-доги, салати та інші закуски.
Рецепт огірків, як у McDonald'sІнгредієнти:
- 1 кг невеликих огірків;
- 2 ст. л. кам'яної солі;
- 300 мл яблучного оцту;
- 1 ст. л. французької гірчиці;
- 1 ст. л. куркуми;
- 1 склянка цукру.
Спосіб приготування
- Спочатку ретельно вимийте огірки, обріжте кінчики та наріжте їх кружальцями завтовшки приблизно 3 мм. Засипте сіллю, добре перемішайте й залиште на три години, щоб овочі пустили сік.
- Поки огірки настоюються, підготуйте банки. Їх потрібно добре вимити та простерилізувати над парою близько 10 хвилин. Кришки прокип'ятіть протягом 3–5 хвилин.
- Для маринаду змішайте яблучний оцет, цукор, французьку гірчицю та куркуму. Доведіть суміш до кипіння, після чого додайте огірки та варіть на невеликому вогні 5–7 хвилин, періодично помішуючи.
- Готові огірки розкладіть у стерилізовані банки, залийте гарячим маринадом і щільно закрийте кришками. Після цього переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.
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Корисні поради
Для цієї заготівлі найкраще обирати невеликі, щільні та свіжі огірки без пошкоджень, плям чи м'якої шкірки. Великі плоди з грубою шкіркою та великим насінням для рецепта не підійдуть. Не менш важливо ретельно дотримуватися правил стерильності.
Чистими мають бути не лише банки та кришки, а й увесь посуд, який контактує з продуктами під час приготування. За бажанням можна замаринувати огірки не лише кружальцями, а й цілими. Такий варіант чудово підійде для канапок, бургерів, святкових закусок і домашніх сендвічів.
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