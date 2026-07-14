Як у McDonald’s: рецепт маринованих огірків на зиму

Мариновані огірки, які додають до бургерів у McDonald's, давно стали впізнаваною складовою фастфуду. Їхній характерний солодко-кислий смак суттєво відрізняється від традиційних домашніх солінь.

Виявляється, приготувати схожі огірки можна й удома, використовуючи простий набір інгредієнтів. Про це пише Shuba.

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У чому секрет смаку

Особливого аромату та смаку огіркам надає поєднання яблучного оцту, цукру, кам'яної солі, французької гірчиці та куркуми. Саме ця комбінація створює знайомий багатьом кисло-солодкий присмак, який чудово доповнює бургери, сендвічі, хот-доги, салати та інші закуски.

Рецепт огірків, як у McDonald'sІнгредієнти:

1 кг невеликих огірків;

2 ст. л. кам'яної солі;

300 мл яблучного оцту;

1 ст. л. французької гірчиці;

1 ст. л. куркуми;

1 склянка цукру.

Спосіб приготування

Спочатку ретельно вимийте огірки, обріжте кінчики та наріжте їх кружальцями завтовшки приблизно 3 мм. Засипте сіллю, добре перемішайте й залиште на три години, щоб овочі пустили сік. Поки огірки настоюються, підготуйте банки. Їх потрібно добре вимити та простерилізувати над парою близько 10 хвилин. Кришки прокип'ятіть протягом 3–5 хвилин. Для маринаду змішайте яблучний оцет, цукор, французьку гірчицю та куркуму. Доведіть суміш до кипіння, після чого додайте огірки та варіть на невеликому вогні 5–7 хвилин, періодично помішуючи. Готові огірки розкладіть у стерилізовані банки, залийте гарячим маринадом і щільно закрийте кришками. Після цього переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.

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Корисні поради

Для цієї заготівлі найкраще обирати невеликі, щільні та свіжі огірки без пошкоджень, плям чи м'якої шкірки. Великі плоди з грубою шкіркою та великим насінням для рецепта не підійдуть. Не менш важливо ретельно дотримуватися правил стерильності.

Чистими мають бути не лише банки та кришки, а й увесь посуд, який контактує з продуктами під час приготування. За бажанням можна замаринувати огірки не лише кружальцями, а й цілими. Такий варіант чудово підійде для канапок, бургерів, святкових закусок і домашніх сендвічів.

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