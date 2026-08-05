Хто у серпні отримає 570 доплати до пенсії

У серпні окремі категорії українських пенсіонерів отримають підвищення пенсійних виплат завдяки віковим доплатам. Надбавка призначається автоматично після досягнення встановленого законом віку.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду. Щомісячна компенсаційна доплата залежить від віку пенсіонера:

Головні історії дня

від 70 до 74 років включно — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

У Пенсійному фонді наголошують, що звертатися із заявою для отримання такої доплати не потрібно. Перерахунок проводиться автоматично після досягнення відповідного віку.

Читайте также: Грошова допомога 10 800 гривень українцям: хто матиме право

Хто має право на вікову доплату

Вікову надбавку призначають пенсіонерам, якщо загальний розмір їхньої щомісячної пенсії не перевищує 10 340,35 грн. При цьому виплату нараховують не з першого числа місяця, а з дня народження, коли людина досягає 70, 75 або 80 років. Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років 18 серпня, то за цей місяць він отримає доплату лише за період після дня народження. Уже з наступного місяця надбавка виплачуватиметься у повному обсязі.

Водночас вікові доплати не підсумовуються. Після досягнення 75 років попередню надбавку у 300 грн замінюють на 456 грн, а після 80 років її розмір збільшується до 570 грн.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з українців має право отримати компенсацію за навчання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!