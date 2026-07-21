Объявили в розыск во время перебронирования: юрист объяснил, что делать

При переоформлении бронирования военнообязанных при переходе с одного места работы в другое может возникнуть ситуация, когда человек временно теряет отсрочку и рискует попасть в розыск. В этот период пока новая бронь еще не оформлена, существует вероятность получить повестку или столкнуться с представителями ТЦК во время проверки документов.

Об этом сообщают юристы.UA. По словам юристов, после отмены предварительного бронирования и до вступления нового военнообязанный фактически остается без действующей отсрочки. Именно в этот промежуток времени он юридически не защищен от мобилизационных мер.

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Если в этот период человека остановят представители ТЦК вместе с полицейскими для проверки документов, в реестре "Оберег" может отсутствовать информация о бронировании. В таком случае могут вручить повестку для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Юристы также отмечают, что повестка может поступить по почте еще до того, как работодатель оформит новое бронирование. Если военнообязанный не явится за такой повесткой, его могут объявить в розыск, что в свою очередь способно усложнить или заблокировать процесс оформления новой брони.

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Как действовать, если человека объявили в розыск

Специалисты отмечают, что в такой ситуации существует несколько способов урегулировать вопросы. Один из вариантов – признать административное правонарушение и уплатить штраф в размере 8,5 тыс. грн, после чего вопрос с розыском может быть решен.

Кроме того, военнообязанный имеет право обжаловать действия территориального центра комплектования, обратившись с жалобой в областной ТЦК или высшие органы, в частности Генеральный штаб.

Юристы обращают внимание, что для лиц, имеющих законно оформленную отсрочку, процедура уплаты штрафа и снятия с розыска обычно проходит без дополнительных затруднений.

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