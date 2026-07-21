Оголосили в розшук під час перебронювання: юрист пояснив, що робити

Під час переоформлення бронювання військовозобов'язаних при переході з одного місця роботи на інше може виникнути ситуація, коли людина тимчасово втрачає відстрочку та ризикує потрапити в розшук. У цей період, поки нова бронь ще не оформлена, існує ймовірність отримати повістку або зіткнутися з представниками ТЦК під час перевірки документів.

Про це повідомляють Юристи.UA. За словами юристів, після скасування попереднього бронювання і до набуття чинності нового військовозобов'язаний фактично залишається без чинної відстрочки. Саме в цей проміжок часу він юридично не захищений від мобілізаційних заходів.

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Якщо в цей період людину зупинять представники ТЦК разом із поліцейськими для перевірки документів, у реєстрі "Оберіг" може бути відсутня інформація про бронювання. У такому випадку можуть вручити повістку для уточнення військово-облікових даних і проходження військово-лікарської комісії.

Юристи також зазначають, що повістка може надійти поштою ще до того, як роботодавець оформить нове бронювання. Якщо військовозобов'язаний не з'явиться за такою повісткою, його можуть оголосити в розшук, що, своєю чергою, здатне ускладнити або заблокувати процес оформлення нової броні.

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Як діяти, якщо людину оголосили в розшук

Фахівці зазначають, що в такій ситуації є кілька способів врегулювати питання. Один із варіантів — визнати адміністративне правопорушення та сплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн, після чого питання із розшуком може бути вирішене.

Крім того, військовозобов'язаний має право оскаржити дії територіального центру комплектування, звернувшись зі скаргою до обласного ТЦК або вищих органів, зокрема Генерального штабу.

Юристи звертають увагу, що для осіб, які мають законно оформлену відстрочку, процедура сплати штрафу та зняття з розшуку зазвичай проходить без додаткових труднощів.

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