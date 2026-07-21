Може спостерігатись головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 21 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей відчуває погіршення самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів — головний біль, підвищена втома, дратівливість і стрес. Рівень сонячної активності визначається за планетарним К-індексом за шкалою від 0 до 9.

У вівторок, 21 липня, очікується геомагнітна активність із К-індексом 4. Це жовтий рівень, який відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності. Про це повідомляє Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це природне явище, яке виникає внаслідок потужних спалахів і викидів енергії на Сонці. Під час таких процесів у космос вивільняються заряджені частинки — протони та електрони. Досягнувши магнітосфери Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення, які й називають магнітними бурями.

Для оцінки їхньої сили використовують К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими або помірними й зазвичай не викликають значних наслідків. Магнітні бурі з К-індексом 5 і вище належать до сильних. Вони можуть впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу супутникового зв'язку, мобільних мереж, радіосистем і навігаційного обладнання. За дуже потужних бур із К-індексом 7–8 іноді можна спостерігати полярне сяйво навіть у незвичних для цього регіонах.

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Як магнітні бурі впливають на організм

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть скаржитися на головний біль, слабкість, сонливість, перепади настрою або втому. Спеціальних препаратів від магнітних бур не існує, однак за потреби можна використовувати призначені лікарем засоби для полегшення окремих симптомів.

Як підтримати організм

Під час періоду підвищеної сонячної активності фахівці рекомендують:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися;

обмежити вживання алкоголю, жирної, солоної та гострої їжі, а також зменшити кількість кави;

пити достатньо води та трав'яних чаїв;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресів і конфліктних ситуацій;

людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки.

Контрастний душ уранці допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері сприятиме розслабленню та кращому сну.

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