У Британії знайшли скарб часів Римської імперії: як виглядав (фото)

У Великій Британії любитель пошуків із металошукачем Адам Маклелланд виявив у графстві Бакінгемшир рідкісний скарб римської доби. Серед артефактів археологи виявили дві бронзові накладки з емалевим оздобленням, скляну ігрову фішку, кістяну гральну кістку, а також фрагменти бронзового брязкальця, яке в часи Стародавнього Риму використовували під час релігійних церемоній.

Про знахідку повідомляє BBC. У музеї Discover Bucks зазначили, що брязкальце збереглося майже повністю. За словами фахівців, у ньому навіть залишилися металеві кульки, які створювали звук, хоча сам предмет перебуває у дуже крихкому стані.

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У музеї наголосили, що подібні артефакти є надзвичайно рідкісними для Великої Британії, адже римські ритуальні брязкальця знаходять вкрай нечасто. Дослідники також підкреслили, що ця знахідка стала прикладом успішної співпраці між власником металошукача, археологами та музейними працівниками, завдяки якій вдалося правильно дослідити й зберегти унікальні предмети.

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Реставрація артефактів виявилася тривалим і дороговартісним процесом. Фінансування забезпечив приватний благодійник, що дозволило врятувати особливо вразливі експонати, зокрема емальовані накладки та крихкі фрагменти брязкальця, від подальшого руйнування.

Представник ради графства Бакінгемшир Пітер Бразьєр подякував як автору знахідки, так і власнику земельної ділянки. Він зазначив, що після виявлення скарбу до робіт одразу долучилися археологи місцевої ради, а для проведення професійних розкопок також запросили фахівців з Оксфорда.

Побачити унікальні римські артефакти всі охочі зможуть під час фестивалю археології, який відбудеться в музеї Discover Bucks в Ейлсбері.

Нагадаємо, у Франції виявили залізні кайдани віком 2300 років.

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