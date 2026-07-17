Бережіть нерви та побільше відпочивайте: прогноз магнітних бур на 17 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей у такі дні відчуває головний біль, втому, слабкість або підвищений рівень стресу. Рівень сонячної активності визначають за планетарним К-індексом, який оцінюється за шкалою від 0 до 9. Показник від 5 і вище свідчить про сильну магнітну бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У п'ятницю, 17 липня, прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 2. Це зелений рівень, який відповідає слабкій магнітній бурі та не має суттєво вплинути на самопочуття більшості людей.

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Варто враховувати, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Фахівці оновлюють дані про сонячну активність приблизно кожні три години, тому актуальна інформація може коригуватися.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і викидів плазми на Сонці. Під час цих процесів у космос потрапляє велика кількість заряджених частинок — протонів та електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, виникають геомагнітні збурення, які й називають магнітними бурями.

Для оцінки їхньої сили використовують К-індекс. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими й зазвичай проходять майже непомітно. Якщо показник досягає 5 і більше, буря класифікується як сильна. У такі періоди можливі перебої в роботі супутникового зв'язку, радіокомунікацій, навігаційних систем і мобільних мереж. Під час бур із К-індексом 7–8 у високих широтах можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Під час геомагнітних збурень деякі люди можуть скаржитися на головний біль, втому, сонливість, дратівливість або перепади настрою. Наукові дослідження щодо прямого впливу магнітних бур на здоров'я людини залишаються неоднозначними, однак люди з підвищеною метеочутливістю нерідко повідомляють про погіршення самопочуття.

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Як полегшити самопочуття

Щоб легше перенести період підвищеної геомагнітної активності, лікарі рекомендують:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

пити достатньо чистої води;

відмовитися від надмірного вживання алкоголю, жирної їжі та обмежити каву;

більше часу проводити на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

підтримувати помірну фізичну активність;

уникати стресових ситуацій та емоційного перенапруження;

людям із хронічними захворюваннями мати при собі необхідні ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря;

для бадьорості вранці можна прийняти контрастний душ, а ввечері — теплу розслаблювальну ванну.

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