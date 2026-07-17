Берегите нервы и побольше отдыхайте: прогноз магнитных бурь на 17 июля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в такие дни испытывает головные боли, усталость, слабость или повышенный уровень стресса. Уровень солнечной активности определяют по планетарному К-индексу, который оценивается по шкале от 0 до 9. Показатель от 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В пятницу, 17 июля, прогнозируется геомагнитная активность с К-индексом 2. Это зеленый уровень, соответствующий слабой магнитной буре и существенно не повлиявший на самочувствие большинства людей.

Главные истории дня

Следует учитывать, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Специалисты обновляют данные о солнечной активности каждые три часа, поэтому актуальная информация может корректироваться.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает вследствие вспышек и выбросов плазмы на Солнце. В эти процессы в космос попадает большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля на Земле, возникают геомагнитные возмущения, которые и называют магнитными бурями.

Для оценки их силы используют К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно проходят почти незаметно. Если показатель достигает 5 и более буря классифицируется как сильная. В такие периоды возможны перебои в работе спутниковой связи, радиокоммуникаций, навигационных систем и мобильных сетей. Во время бурь с К-индексом 7-8 в высоких широтах можно наблюдать полярное сияние.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на головные боли, усталость, сонливость, раздражительность или перепады настроения. Научные исследования по прямому воздействию магнитных бурь на здоровье человека остаются неоднозначными, однако люди с повышенной метеочувствительностью нередко сообщают об ухудшении самочувствия.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Как облегчить самочувствие

Чтобы легче перенести период повышенной геомагнитной активности, врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

пить достаточно чистой воды;

отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, жирной пищи и ограничить кофе;

больше времени проводить на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямыми солнечными лучами;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения;

людям с хроническими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарства и соблюдать рекомендации врача;

для бодрости утром можно принять контрастный душ, а вечером – теплую расслабляющую ванну.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!