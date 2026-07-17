Ситна й ароматна заготівля: рецепт маринованих кабачків з печерицями на зиму
Кабачки — чудова основа для домашніх заготовок на зиму. Якщо поєднати їх із печерицями, овочами та ароматним томатним соусом, вийде ситна й смачна закуска, яка стане вдалим доповненням до картоплі, каш чи м’ясних страв.
Готується вона з доступних продуктів, а сам процес не потребує особливих кулінарних навичок. Рецептом поділилася авторка блогу Vita Foodblog в Instagram.
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Інгредієнти:
- кабачки — 3 кг;
- печериці — 1 кг;
- цибуля — 500 г;
- морква — 500 г;
- соус сацебелі — 300–350 г;
- рослинна олія — 200 мл;
- цукор — 200 г;
- оцет 9% — 100 мл;
- сіль — 2,5 ст. л.;
- сухий часник — за смаком;
- часникова сіль із травами або інші улюблені спеції — за смаком.
Спосіб приготування
- Моркву наріжте тонкою соломкою, а цибулю — півкільцями або невеликими кубиками.
- У великій каструлі розігрійте олію, додайте цибулю з морквою та тушкуйте овочі 5–7 хвилин, періодично помішуючи.
- Печериці наріжте великими шматочками, перекладіть до овочів і готуйте ще приблизно 10 хвилин.
- Кабачки наріжте великими кубиками та додайте в каструлю.
- Влийте соус сацебелі, всипте цукор, сіль, сухий часник, спеції та додайте оцет. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Тушкуйте овочеву суміш на середньому вогні 30–40 хвилин, доки кабачки стануть м’якими, але збережуть свою форму.
- Готову гарячу закуску розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки.
- Щільно закрутіть кришками, переверніть банки догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.
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