В Британии нашли клад времен Римской империи: как выглядел (фото)

В Великобритании любитель поисков с металлоискателем Адам Маклелланд обнаружил в графстве Бакингемшир редкое сокровище римских времен. Среди артефактов археологи обнаружили две бронзовые накладки с эмалевой отделкой, стеклянную игровую фишку, костяную игровую кость, а также фрагменты бронзовой погремушки, которую во времена Древнего Рима использовали во время религиозных церемоний.

О находке сообщает BBC. В музее Discover Bucks отметили, что погремушка сохранилась почти полностью. По словам специалистов, в нем даже остались металлические шарики, создававшие звук, хотя сам предмет находится в очень хрупком состоянии.

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В музее подчеркнули, что подобные артефакты чрезвычайно редки для Великобритании, ведь римские ритуальные погремушки находят крайне редко. Исследователи также подчеркнули, что эта находка стала примером успешного сотрудничества между владельцем металлоискателя, археологами и музейными работниками, благодаря которому удалось правильно исследовать и сохранить уникальные предметы.

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Реставрация артефактов оказалась длительным и дорогостоящим процессом. Финансирование обеспечил частный благотворитель, что позволило спасти особо уязвимые экспонаты, в частности, эмалированные накладки и хрупкие фрагменты погремушки от дальнейшего разрушения.

Представитель совета графства Бакингемшир Питер Бразьер поблагодарил как автора находки, так и владельца земельного участка. Он отметил, что после обнаружения клада к работам сразу присоединились археологи местного совета, а для проведения профессиональных раскопок также пригласили специалистов из Оксфорда.

Увидеть уникальные римские артефакты все желающие смогут на фестивале археологии, который состоится в музее Discover Bucks в Эйлсбери.

Напомним, во Франции обнаружили железные кандалы в возрасте 2300 лет.

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