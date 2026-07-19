Без стерилизации и хлопот: рецепт салата из огурцов на зиму
Если сезон огурцов в самом разгаре, пора пополнить запасы на зиму ароматной овощной консервацией. Салат из хрустящих огурцов в густой томатной заливке с луком, чесноком и специями получается сочным, насыщенным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или гарнир.
Большой плюс рецепта – готовый салат не нужно дополнительно стерилизовать в банках, что значительно экономит время. Рецепт опубликовали Smachnenke.
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Ингредиенты
- огурцы – 4 кг (в нарезанном виде);
- спелые помидоры – 2,5 кг;
- репчатый лук - 1 кг;
- чеснок – 100 г;
- сахар - 200 г;
- соль - 30 г;
- гвоздика – 4 бутона;
- черный перец горошком – 30 шт.;
- молотый острый красный перец – 1 ч. л.;
- молотая корица - ⅓ ч. л.;
- уксус 9% - 150 мл;
- рафинированное масло – 200 мл;
- петрушка – 1 большой пучок.
Способ приготовления
- Сначала огурцы залейте холодной водой на 3-5 часов. После этого обрежьте кончики и нарежьте большими кубиками.
- Помидоры измельчите с помощью мясорубки. Лук нарежьте кубиками, а чеснок мелко порубите.
- Перелейте томатное пюре в кастрюлю, доведите до кипения, после чего добавьте соль, сахар, растительное масло, гвоздику, черный перец и корицу.
- Всыпьте лук и чеснок. Когда масса снова закипит, варите ее примерно 20 минут.
- Затем влейте уксус, добавьте огурцы и тушите еще около 20 минут, пока они не изменят цвет.
- За пять минут до приготовления добавьте мелко нарезанную петрушку и хорошо перемешайте.
- Готовый горячий салат сразу разложите в предварительно простерилизованные банки, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
- Хранить заготовку рекомендуется в холодном и черном месте. Из указанного количества продуктов выходит примерно 13 пол-литровых банок салата.
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