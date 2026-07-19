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Без стерилизации и хлопот: рецепт салата из огурцов на зиму

Цихоцкая Мария

Без стерилизации и хлопот: рецепт салата из огурцов на зиму
Большой плюс рецепта – готовый салат не нужно дополнительно стерилизовать в банках.

Если сезон огурцов в самом разгаре, пора пополнить запасы на зиму ароматной овощной консервацией. Салат из хрустящих огурцов в густой томатной заливке с луком, чесноком и специями получается сочным, насыщенным и прекрасно подходит как самостоятельная закуска или гарнир.

Большой плюс рецепта – готовый салат не нужно дополнительно стерилизовать в банках, что значительно экономит время. Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Ингредиенты

  • огурцы – 4 кг (в нарезанном виде);
  • спелые помидоры – 2,5 кг;
  • репчатый лук - 1 кг;
  • чеснок – 100 г;
  • сахар - 200 г;
  • соль - 30 г;
  • гвоздика – 4 бутона;
  • черный перец горошком – 30 шт.;
  • молотый острый красный перец – 1 ч. л.;
  • молотая корица - ⅓ ч. л.;
  • уксус 9% - 150 мл;
  • рафинированное масло – 200 мл;
  • петрушка – 1 большой пучок.

Способ приготовления

  1. Сначала огурцы залейте холодной водой на 3-5 часов. После этого обрежьте кончики и нарежьте большими кубиками.
  2. Помидоры измельчите с помощью мясорубки. Лук нарежьте кубиками, а чеснок мелко порубите.
  3. Перелейте томатное пюре в кастрюлю, доведите до кипения, после чего добавьте соль, сахар, растительное масло, гвоздику, черный перец и корицу.
  4. Всыпьте лук и чеснок. Когда масса снова закипит, варите ее примерно 20 минут.
  5. Затем влейте уксус, добавьте огурцы и тушите еще около 20 минут, пока они не изменят цвет.
  6. За пять минут до приготовления добавьте мелко нарезанную петрушку и хорошо перемешайте.
  7. Готовый горячий салат сразу разложите в предварительно простерилизованные банки, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
  8. Хранить заготовку рекомендуется в холодном и черном месте. Из указанного количества продуктов выходит примерно 13 пол-литровых банок салата.

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