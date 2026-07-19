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Без стерилізації та клопоту: рецепт салату з огірків на зиму

Ціхоцька Марія

Без стерилізації та клопоту: рецепт салату з огірків на зиму
Великий плюс рецепта — готовий салат не потрібно додатково стерилізувати в банках

Якщо сезон огірків у самому розпалі, саме час поповнити запаси на зиму ароматною овочевою консервацією. Салат із хрустких огірків у густій томатній заливці з цибулею, часником і спеціями виходить соковитим, насиченим і чудово смакує як самостійна закуска або гарнір.

Великий плюс рецепта — готовий салат не потрібно додатково стерилізувати в банках, що значно економить час.  Рецепт опублікували Smachnenke.

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Інгредієнти

  • огірки — 4 кг (у нарізаному вигляді);
  • стиглі помідори — 2,5 кг;
  • ріпчаста цибуля — 1 кг;
  • часник — 100 г;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 30 г;
  • гвоздика — 4 бутони;
  • чорний перець горошком — 30 шт.;
  • мелений гострий червоний перець — 1 ч. л.;
  • мелена кориця — ⅓ ч. л.;
  • оцет 9% — 150 мл;
  • рафінована олія — 200 мл;
  • петрушка — 1 великий пучок.

Спосіб приготування

  1. Спочатку огірки залийте холодною водою на 3–5 годин. Після цього обріжте кінчики та наріжте їх великими кубиками.
  2. Помідори подрібніть за допомогою м’ясорубки. Цибулю наріжте кубиками, а часник дрібно посічіть.
  3. Перелийте томатне пюре в каструлю, доведіть до кипіння, після чого додайте сіль, цукор, олію, гвоздику, чорний перець і корицю.
  4. Всипте цибулю та часник. Коли маса знову закипить, варіть її приблизно 20 хвилин.
  5. Потім влийте оцет, додайте огірки й тушкуйте ще близько 20 хвилин, доки вони не змінять колір.
  6. За п’ять хвилин до завершення приготування додайте дрібно нарізану петрушку та добре перемішайте.
  7. Готовий гарячий салат одразу розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закатайте кришками, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.
  8. Зберігати заготовку рекомендується в прохолодному й темному місці. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 13 півлітрових банок салату.

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