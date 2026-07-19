Без стерилізації та клопоту: рецепт салату з огірків на зиму

Якщо сезон огірків у самому розпалі, саме час поповнити запаси на зиму ароматною овочевою консервацією. Салат із хрустких огірків у густій томатній заливці з цибулею, часником і спеціями виходить соковитим, насиченим і чудово смакує як самостійна закуска або гарнір.

Великий плюс рецепта — готовий салат не потрібно додатково стерилізувати в банках, що значно економить час. Рецепт опублікували Smachnenke.

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Інгредієнти

огірки — 4 кг (у нарізаному вигляді);

стиглі помідори — 2,5 кг;

ріпчаста цибуля — 1 кг;

часник — 100 г;

цукор — 200 г;

сіль — 30 г;

гвоздика — 4 бутони;

чорний перець горошком — 30 шт.;

мелений гострий червоний перець — 1 ч. л.;

мелена кориця — ⅓ ч. л.;

оцет 9% — 150 мл;

рафінована олія — 200 мл;

петрушка — 1 великий пучок.

Спосіб приготування

Спочатку огірки залийте холодною водою на 3–5 годин. Після цього обріжте кінчики та наріжте їх великими кубиками. Помідори подрібніть за допомогою м’ясорубки. Цибулю наріжте кубиками, а часник дрібно посічіть. Перелийте томатне пюре в каструлю, доведіть до кипіння, після чого додайте сіль, цукор, олію, гвоздику, чорний перець і корицю. Всипте цибулю та часник. Коли маса знову закипить, варіть її приблизно 20 хвилин. Потім влийте оцет, додайте огірки й тушкуйте ще близько 20 хвилин, доки вони не змінять колір. За п’ять хвилин до завершення приготування додайте дрібно нарізану петрушку та добре перемішайте. Готовий гарячий салат одразу розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закатайте кришками, переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Зберігати заготовку рекомендується в прохолодному й темному місці. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 13 півлітрових банок салату.

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