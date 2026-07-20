Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 20 июля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей испытывает ухудшение самочувствия, в частности, головную боль, усталость или повышенный уровень стресса. Уровень солнечной активности оценивают по планетарному К-индексу, измеряемому по шкале от 0 до 9. Значения от 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре.

В понедельник, 20 июля, прогнозируется еще более низкая солнечная активность - К-индекс 1,7 (зеленый уровень). Такие показатели также считаются слабыми и не представляют значительной угрозы. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

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Следует помнить, что прогнозы геомагнитной активности могут изменяться, ведь специалисты обновляют данные каждые три часа. Поэтому актуальные показатели рекомендуют проверять непосредственно перед интересующим вас днем.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. В ходе этих процессов в космос высвобождаются заряженные частицы — преимущественно протоны и электроны. Когда они достигают магнитного поля на Земле, происходят геомагнитные возмущения, которые и называют магнитными бурями.

Для оценки их силы используют К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают заметных последствий. Если К-индекс достигает 5 и более, магнитная буря переходит в сильную фазу. В этот период возможны перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации, радиосвязи и других телекоммуникационных систем. Во время бурь с К-индексом 7–8 иногда можно наблюдать полярное сияние даже в нетипичных для этого широтах.

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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Часть людей во время геомагнитных возмущений может жаловаться на головные боли, усталость, сонливость, перепады настроения или трудности с концентрацией. Научные исследования по поводу такого влияния остаются неоднозначными, однако некоторые люди действительно сообщают об ухудшении самочувствия в эти периоды.

Как облегчить состояние

Во время повышенной солнечной активности специалисты рекомендуют:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться, ограничив жирную, острую пищу, алкоголь и избыток кофеина;

пить достаточно воды и травяных чаев;

больше гулять на свежем воздухе, избегая длительного пребывания под прямым солнцем;

поддерживать умеренную физическую активность;

минимизировать стрессовые ситуации;

людям с хроническими заболеваниями - иметь под рукой необходимые лекарства и придерживаться рекомендаций врача;

для улучшения самочувствия можно утром принимать контрастный душ, а вечером – теплую расслабляющую ванну.

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