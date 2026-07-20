Слідкуйте за самопочуттям: прогноз магнітних бур на 20 липня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей відчуває погіршення самопочуття, зокрема головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Рівень сонячної активності оцінюють за планетарним К-індексом, який вимірюється за шкалою від 0 до 9. Значення від 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю.

У понеділок, 20 липня, прогнозується низька сонячна активність — К-індекс 1,7 (зелений рівень). Такі показники також вважаються слабкими й не становлять значної загрози. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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Варто пам'ятати, що прогнози геомагнітної активності можуть змінюватися, адже фахівці оновлюють дані кожні три години. Тому актуальні показники рекомендують перевіряти безпосередньо перед днем, який вас цікавить.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря виникає через потужні спалахи та викиди плазми на Сонці. Під час цих процесів у космос вивільняються заряджені частинки — переважно протони та електрони. Коли вони досягають магнітного поля Землі, відбуваються геомагнітні збурення, які й називають магнітними бурями.

Для оцінки їхньої сили використовують К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими та зазвичай не викликають помітних наслідків. Якщо ж К-індекс сягає 5 і більше, магнітна буря переходить у сильну фазу. У цей період можливі перебої в роботі супутникового зв'язку, GPS-навігації, радіозв'язку та інших телекомунікаційних систем. Під час бур із К-індексом 7–8 іноді можна спостерігати полярне сяйво навіть у нетипових для цього широтах.

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Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Частина людей під час геомагнітних збурень може скаржитися на головний біль, втому, сонливість, перепади настрою або труднощі з концентрацією. Наукові дослідження щодо такого впливу залишаються неоднозначними, однак деякі люди дійсно повідомляють про погіршення самопочуття в ці періоди.

Як полегшити стан

Під час підвищеної сонячної активності фахівці рекомендують:

дотримуватися режиму сну та повноцінно відпочивати;

збалансовано харчуватися, обмеживши жирну, гостру їжу, алкоголь і надлишок кофеїну;

пити достатньо води та трав'яних чаїв;

більше гуляти на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямим сонцем;

підтримувати помірну фізичну активність;

мінімізувати стресові ситуації;

людям із хронічними захворюваннями — мати під рукою необхідні ліки та дотримуватися рекомендацій лікаря;

для покращення самопочуття можна вранці приймати контрастний душ, а ввечері — теплу розслаблювальну ванну.

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