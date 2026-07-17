Жилищные ваучеры для ВПЛ: кто из украинцев потеряет помощь

В Украине изменяются правила предоставления жилых ваучеров для внутриперемещенных лиц. С 1 августа часть переселенцев больше не сможет воспользоваться этой программой. Правительство объясняет нововведение стремлением направить государственную поддержку, прежде всего, тем, кто действительно не имеет другого жилья.

Об этом сообщает ОО "ВПО Украины". С 1 августа жилые ваучеры не будут предоставляться отдельным категориям ВПЛ.

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В частности, право на помощь лишатся переселенцев, которые после 24 февраля 2022 года к моменту подачи заявления отчуждали жилье, расположенное на территориях, где не ведутся боевые действия и не находятся под оккупацией. Речь идет, в частности, о продаже или дарении квартиры или дома.

Также не смогут воспользоваться программой граждане, которые уже приобрели жилье по государственной программе льготного кредитования "Еселя". Кроме того, изменения будут касаться переселенцев, оформивших регистрацию места жительства на временно оккупированной территории уже после того, как населенный пункт оказался под контролем России.

Для кого правила останутся неизменными

Новые ограничения не распространяются на тех, кто уже получил жилищный ваучер или подал заявку до вступления в силу новых правил.

В дальнейшем право на участие в программе будут иметь ВПЛ, которые:

не владеют другим жильем;

не воспользовались программой "еселя";

были зарегистрированы на временно оккупированной территории еще до ее оккупации;

отвечают другим требованиям программы.

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Как изменится сочетание ваучера с "еселем"

С 1 августа также меняется порядок использования жилого ваучера вместе с программой "Еселя". В дальнейшем нельзя будет сначала оформить льготную ипотеку, а потом обращаться за жилым ваучером.

В то же время сохраняется возможность действовать в обратном порядке: сначала получить жилищный ваучер, а затем использовать его как первый взнос при оформлении кредита по программе "Еселя".

Однако эта норма заработает только после принятия соответствующих законодательных изменений. Речь идет о законопроекте №15335, который должен урегулировать механизм использования жилого ваучера в качестве первоначального взноса при покупке жилья.

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