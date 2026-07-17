Законопроект Линдси Грэма по усилению санкций против России набрал необходимое количество голосов – Axios

Законопроект о существенном усилении санкций против России, инициированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, уже заручился поддержкой более 60 сенаторов. Такое количество соавторов дает документу высокие шансы на одобрение в Сенате США.

Об этом сообщает Axios. Документ предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин в отношении стран, которые и дальше закупают российские нефть и природный газ. По информации издания, главным препятствием остается не количество голосов, а вынесение законопроекта на рассмотрение в сессионном зале.

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По словам источника, знакомого с ходом работы над документом, законопроект уже имеет по меньшей мере 61 соавтора. Его поддержали 39 сенаторов от Республиканской партии и 22 представителя Демократической партии. В четверг руководство республиканцев в Сенате приступило к процедуре так называемого hotline — внутреннего опроса среди сенаторов, чтобы проверить, есть ли возражения против вынесения документа на голосование. Этот шаг свидетельствует о намерении как можно быстрее продвинуть законопроект.

Одним из главных сторонников обновленной редакции документа среди демократов является сенатор Ричард Блументаль, активно работающий над его продвижением в верхней палате Конгресса. После возможного одобрения в Сенате законопроект еще предстоит пройти рассмотрение и получить поддержку Палаты представителей США.

Напомним, Трамп поддержал санкции против России, инициированные Грэмом.

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