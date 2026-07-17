Законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти рф набрав необхідну кількість голосів – Axios

Законопроєкт про суттєве посилення санкцій проти Росії, ініційований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, уже заручився підтримкою понад 60 сенаторів. Така кількість співавторів дає документу високі шанси на схвалення у Сенаті США.

Про це повідомляє Axios. Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит щодо країн, які й надалі закуповують російські нафту та природний газ. За інформацією видання, наразі головною перепоною залишається не кількість голосів, а винесення законопроєкту на розгляд у сесійній залі.

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За словами джерела, знайомого з перебігом роботи над документом, законопроєкт уже має щонайменше 61 співавтора. Його підтримали 39 сенаторів від Республіканської партії та 22 представники Демократичної партії. У четвер керівництво республіканців у Сенаті розпочало процедуру так званого hotline — внутрішнього опитування серед сенаторів, щоб перевірити, чи є заперечення проти винесення документа на голосування. Цей крок свідчить про намір якнайшвидше просунути законопроєкт.

Одним із головних прихильників оновленої редакції документа серед демократів є сенатор Річард Блументаль, який також активно працює над його просуванням у верхній палаті Конгресу. Після можливого схвалення в Сенаті законопроєкт ще має пройти розгляд і отримати підтримку Палати представників США.

Нагадаємо, Трамп підтримав санкції проти рф, ініційовані Гремом.

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