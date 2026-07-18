Прекрасно вкусны к мясу: рецепт огурцов с чили-кетчупом на зиму.

Если хочется добавить разнообразие к зимним заготовкам, следует обратить внимание на маринованные огурцы с кетчупом чили. Благодаря такому маринаду они приобретают приятный кисло-сладкий вкус с легкой пикантностью, остаются хрустящими и прекрасно сочетаются с блюдами из картофеля, мяса или другими домашними яствами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Главные истории дня

Для приготовления понадобятся:

3 кг огурцов;

2,5 л воды;

12 ст. л. кетчупа чили;

180 г сахара;

75 г соли;

200 мл 9% уксуса;

6 лавровых листьев;

6 зубчиков чеснока;

6 зонтов укропа;

6 горошин душистого перца;

12 горошин черного перца.

Читайте также: Ужин в банке: рецепт консервированных "голубцов" на зиму

Сначала огурцы следует хорошо вымыть, залить холодной водой на 2–3 часа, после чего еще раз промыть и срезать кончики. Банки необходимо предварительно простерилизовать, а крышки прокипятить. На дно каждой банки уложите лавровый лист, зубчик чеснока, зонтик укропа, ароматный и черный перец. Затем плотно заполните банки огурцами. Для маринада смешайте воду, кетчуп чили, соль и сахар. Доведите смесь до кипения и варите около двух минут. Затем влейте уксус, перемешайте и сразу снимите маринад с плиты. Горячим маринадом залейте огурцы до самого верха. Банки поставьте в кастрюлю, застеленную полотенцем, налейте теплую воду до уровня "плечиков" и стерилизуйте примерно 15 минут после закипания. После стерилизации банки плотно закатайте, переверните вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Готовую консервацию рекомендуется хранить в темном прохладном месте. Из указанного количества продуктов выходит примерно шесть литровых банок хрустящих маринованных огурцов.

Напомним, мы уже предлагали рецепт маринованных огурцов на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!