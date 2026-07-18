Чудово смакують до мʼяса: рецепт огірків з чилі-кетчупом на зиму

Якщо хочеться додати різноманіття до зимових заготовок, варто звернути увагу на мариновані огірки з кетчупом чилі. Завдяки такому маринаду вони набувають приємного кисло-солодкого смаку з легкою пікантністю, залишаються хрусткими та чудово поєднуються зі стравами з картоплі, м'яса або іншими домашніми наїдками.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Для приготування знадобляться:

3 кг огірків;

2,5 л води;

12 ст. л. кетчупу чилі;

180 г цукру;

75 г солі;

200 мл 9% оцту;

6 лаврових листків;

6 зубчиків часнику;

6 парасольок кропу;

6 горошин духмяного перцю;

12 горошин чорного перцю.

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Спочатку огірки потрібно добре вимити, залити холодною водою на 2–3 години, після чого ще раз промити та зрізати кінчики. Банки необхідно заздалегідь простерилізувати, а кришки прокип'ятити. На дно кожної банки покладіть лавровий лист, зубчик часнику, парасольку кропу, духмяний і чорний перець. Потім щільно заповніть банки огірками. Для маринаду змішайте воду, кетчуп чилі, сіль і цукор. Доведіть суміш до кипіння та варіть близько двох хвилин. Після цього влийте оцет, перемішайте й одразу зніміть маринад із плити. Гарячим маринадом залийте огірки до самого верху. Банки поставте в каструлю, застелену рушником, налийте теплу воду до рівня "плічок" і стерилізуйте приблизно 15 хвилин після закипання. Після стерилізації банки щільно закатайте, переверніть догори дном, укутайте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Готову консервацію рекомендується зберігати в прохолодному темному місці. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно шість літрових банок хрустких маринованих огірків.

Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт маринованих огірків на зиму.

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