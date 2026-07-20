Не всі українці пенсійного віку можуть отримати пенсію: пояснення ПФУ

Якщо людина не має достатнього страхового стажу для призначення пенсії, вона може оформити державну соціальну допомогу. Розмір такої виплати визначається залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та категорії отримувача.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Право на таку допомогу здебільшого мають малозабезпечені громадяни. Для її призначення середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців не повинен перевищувати встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Головні історії дня

Водночас для окремих категорій діють винятки. Зокрема, люди з інвалідністю I групи та діти, які втратили годувальника, можуть отримувати допомогу незалежно від рівня доходів сім'ї.

Хто може претендувати на виплати

Державна соціальна допомога призначається:

людям з інвалідністю I, II або III групи;

громадянам, які досягли 65-річного віку, але не набули необхідного страхового стажу для призначення пенсії;

дітям, які втратили годувальника, якщо померлий не мав достатнього страхового стажу для призначення пенсії.

Читайте также: Грошова допомога 10 800 гривень українцям: хто матиме право

Які суми виплачують у 2026 році

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 грн. Саме від цієї суми розраховується розмір державної допомоги.

Встановлено такі розміри виплат:

150% — на трьох і більше дітей, які втратили годувальника (3 892,50 грн);

120% — на двох дітей, які втратили годувальника (3 114 грн);

100% — на одну дитину, яка втратила годувальника, людям з інвалідністю I групи та жінкам зі званням "Мати-героїня" (2 595 грн);

80% — людям з інвалідністю II групи (2 076 грн);

60% — людям з інвалідністю III групи (1 557 грн);

50% — священнослужителям (1 297,50 грн);

30% — громадянам, які досягли 65 років і не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж (778,50 грн).

У Пенсійному фонді зазначають, що якщо призначена допомога буде меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, держава щомісяця виплачуватиме доплату до встановленого рівня.

На який термін призначають допомогу

Тривалість виплат залежить від підстав їх призначення:

громадяни віком від 65 років отримують допомогу безстроково;

люди з інвалідністю — на весь період дії встановленої групи інвалідності;

діти, які втратили годувальника, — до 18 років, а в разі навчання — до його завершення, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

У разі зміни групи інвалідності або підвищення прожиткового мінімуму розмір допомоги перераховується автоматично. Додатково звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з українців має право отримати компенсацію за навчання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!