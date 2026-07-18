Мобілізація ФОП та самозайнятих: як оформити податкові пільги

Фізичні особи-підприємці та самозайняті громадяни, які були мобілізовані або вступили на військову службу за контрактом, можуть скористатися податковими пільгами. Вони діють навіть у випадках, коли підприємець має найманих працівників або продовжує отримувати дохід від своєї діяльності.

Про це повідомила Державна податкова служба. Податкові послаблення передбачені для ФОПів і осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та були призвані під час мобілізації або проходять військову службу за контрактом.

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Головною умовою є те, що статус підприємця чи самозайнятої особи має бути оформлений ще до моменту мобілізації або підписання контракту.

Від яких податкових зобов’язань звільняють

На весь період проходження військової служби, але не раніше 24 лютого 2022 року, такі особи звільняються від:

нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб;

сплати єдиного податку;

сплати військового збору;

сплати єдиного соціального внеску за себе;

подання податкової звітності щодо цих платежів.

При цьому право на пільги зберігається незалежно від того, чи має підприємець найманих працівників або чи продовжує отримувати прибуток від господарської діяльності під час служби.

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На який період надається звільнення

Пільга починає діяти з першого числа місяця, у якому особу мобілізували або вона уклала контракт зі Збройними силами України. Вона зберігається до останнього дня місяця, в якому військовослужбовець був демобілізований.

Як оформити пільгу

Для отримання звільнення від податкових зобов’язань необхідно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та подати копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує мобілізацію.

Якщо інформація про проходження служби відсутня в базах контролюючого органу, замість військового квитка можна надати копію контракту про проходження військової служби.

У Державній податковій службі також повідомили, що для підтримки підприємців, які захищають Україну, у територіальних підрозділах працюють спеціальні тимчасові робочі групи та функціонують окремі гарячі лінії, де можна отримати необхідні консультації.

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