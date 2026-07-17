Мобілізація чоловіка з інвалідністю: за яких умов можуть призвати до війська

Особи з інвалідністю мають законне право на відстрочку від мобілізації, однак для цього необхідно офіційно оформити її та забезпечити відображення відповідної інформації в державному реєстрі "Оберіг". Як пояснили у Черкаському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, право на відстрочку мають громадяни, яким встановлено I, II або III групу інвалідності.

Це передбачено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас самого посвідчення чи довідки про інвалідність недостатньо — необхідно оформити відстрочку в установленому порядку. Про це пише sud.ua.

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У ТЦК нагадали, що після змін у законодавстві територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на оформлення або продовження відстрочки. Наразі зробити це можна двома способами.

Перший варіант — через застосунок "Резерв+". Якщо інформація про інвалідність уже міститься в електронних реєстрах Міністерства соціальної політики, запит опрацьовується автоматично. Зазвичай це займає до 48 годин, після чого в електронному військово-обліковому документі з'являється відповідна позначка про відстрочку.

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Другий спосіб — звернутися до будь-якого Центру надання адміністративних послуг. Працівник ЦНАП сканує оригінали документів і передає їх в електронному вигляді на розгляд комісії при ТЦК та СП. Остаточне рішення ухвалюється протягом 14 днів.

У територіальному центрі комплектування наголошують, що відповідно до законодавства особи з інвалідністю не підлягають примусовій мобілізації. Водночас труднощі можуть виникнути, якщо відстрочку не було оформлено або вчасно продовжено, закінчився строк її дії без оновлення інформації в державних реєстрах або ж після повторного медичного огляду змінився чи був скасований статус інвалідності.

При цьому закон не забороняє людям з інвалідністю проходити військову службу добровільно. За власним бажанням вони можуть укласти контракт із Збройними силами України, якщо стан здоров'я дозволяє виконувати військові обов'язки та це підтверджено висновком військово-лікарської комісії.

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