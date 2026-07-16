Вишукано, як у ресторані: рецепт малинового соусу до мʼяса на зиму

Малиновий соус давно вважається одним із найцікавіших доповнень до м’ясних страв. Поєднання солодкої ягоди, ароматних трав і прянощів створює насичений смак, який чудово підкреслює запечене або смажене м’ясо.

Цей рецепт розрахований на 1,5 кг малини та ідеально підходить для заготівлі на зиму. Про це пише Shuba.

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Що варто знати перед приготуванням

За смаком цей соус нагадує популярний малиновий соус чипотле, однак готується без гострого перцю. Для аромату використовують свіже листя м’яти та базиліку — знадобиться приблизно по вісім невеликих листочків кожної рослини.

Під час варіння, яке триває близько 7–8 хвилин, варто скуштувати соус. Якщо хочеться більш пікантного смаку, можна додати трохи гострих спецій.

Для консервації найзручніше використовувати стерилізовані банки об'ємом 300 мл.

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Інгредієнти

малина — 1,5 кг;

свіжа м’ята — 8 листків;

базилік — 2 гілочки;

часник — 5 зубчиків;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

суміш мелених перців — 1 ч. л.;

мелений коріандр — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Крок 1. Підготуйте малину

Ягоди промийте, обсушіть і подрібніть у блендері до однорідної маси. Потім протріть через сито в каструлю з товстим дном, щоб позбутися кісточок.

Порада: макуху, що залишиться після перетирання, можна заморозити та згодом додавати до чаю чи компотів.

Крок 2. Підготуйте ароматну основу

Помийте й обсушіть м’яту та базилік. Очистіть часник і цибулю, наріжте цибулю великими шматками. Помістіть зелень, часник, цибулю та спеції у блендер і подрібніть до однорідної консистенції.

Крок 3. Зваріть соус

Додайте ароматну суміш до малинового пюре, добре перемішайте й доведіть до кипіння. Варіть на невеликому вогні приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи.

Готовий гарячий соус розлийте у стерилізовані банки, герметично закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження. Зберігайте заготовку в прохолодному темному місці.

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