искано, как в ресторане: рецепт малинового соуса к мясу на зиму

Малиновый соус давно считается одним из самых интересных дополнений к мясным блюдам. Сочетание сладкой ягоды, ароматных трав и пряностей создает насыщенный вкус, прекрасно подчеркивающий запеченное или жареное мясо.

Этот рецепт рассчитан на 1,5 кг малины и отлично подходит для заготовки на зиму. Об этом пишет Shuba.

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Что следует знать перед приготовлением

По вкусу этот соус напоминает популярный малиновый соус или потле, однако готовится без острого перца. Для аромата используют свежие листья мяты и базилика – понадобится примерно по восемь небольших листочков каждого растения.

Во время варки, которая длится около 7–8 минут, следует попробовать соус. Если хочется более пикантного вкуса, можно добавить немного острых специй.

Для консервации удобнее всего использовать стерилизованные банки объемом 300 мл.

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Ингредиенты

малина – 1,5 кг;

свежая мята – 8 листьев;

базилик - 2 веточки;

чеснок – 5 зубчиков;

репчатый лук – 1 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

смесь молотых перцев – 1 ч. л.;

молотый кориандр - 1 ст. л.

Способ приготовления

Шаг 1. Подготовьте малину

Ягоды промойте, обсушите и измельчите в блендере до однородной массы. Затем протрите через сито в кастрюлю с толстым дном, чтобы избавиться от косточек.

Совет: жмых, оставшийся после перетирания, можно заморозить и затем добавлять к чаю или компотам.

Шаг 2. Подготовьте ароматное основание

Помойте и обсушите мяту и базилик. Очистите чеснок и лук, нарежьте лук большими кусками. Поместите зелень, чеснок, лук и специи в блендер и размельчите до однородной консистенции.

Шаг 3. Сварите соус

Добавьте ароматную смесь к малиновому пюре, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Варить на небольшом огне примерно 5 минут, периодически помешивая.

Готовый горячий соус разлейте в стерилизованные банки, герметично закрутите крышками, переверните дном вверх и оставьте до полного охлаждения. Сохраняйте заготовку в прохладном темном месте.

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