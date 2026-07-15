Заброньовані не проходять ВЛК, але є вийняток: про що йдеться
Під час воєнного стану військовозобов'язані українці мають регулярно проходити військово-лікарську комісію. Водночас для громадян, які оформили бронювання від мобілізації, діють окремі правила.
Однак є випадок, коли пройти ВЛК все ж доведеться. Про це повідомляють на порталі uristy.ua.
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Як часто потрібно проходити ВЛК
Військово-лікарська комісія є невід'ємною частиною військового обліку. У мирний час військовозобов'язані проходять її один раз на п'ять років.
Під час дії воєнного стану правила змінюються — проходити ВЛК необхідно щороку. Водночас громадяни не зобов'язані самостійно ініціювати цей процес, якщо не отримали відповідне направлення.
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Чи стосується це заброньованих
Юристи пояснюють, що особи, які мають чинне бронювання від мобілізації, не повинні щороку проходити військово-лікарську комісію з власної ініціативи.
За словами юриста В'ячеслава Дерія, відсутність щорічного проходження ВЛК для заброньованих громадян не вважається порушенням правил військового обліку і не тягне за собою жодних негативних наслідків.
Коли ВЛК все ж є обов'язковою
Водночас законодавство передбачає виняток. Як зазначив адвокат Юрій Айвазян, заброньовану особу можуть направити на військово-лікарську комісію, якщо раніше її було визнано обмежено придатною до військової служби.
У такому випадку проходження ВЛК є законною вимогою, незважаючи на наявність бронювання.
Крім того, військовослужбовці можуть проходити військово-лікарську комісію навіть під час відпустки. Направлення на неї має право видати як командування військової частини, так і територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
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