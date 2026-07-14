Що таке випарні вентилятори та чому вони є хорошою бюджетною альтернативою кондиціонерам

Під час літньої спеки кондиціонер залишається найефективнішим способом охолодження житла. Проте встановлення спліт-системи коштує недешево, тому дедалі більше людей звертають увагу на випарні повітроохолоджувачі.

Такі пристрої працюють від звичайної електромережі, використовують воду для охолодження повітря та споживають значно менше електроенергії. Про це пише IT Home.

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Ось три популярні моделі, які можуть стати альтернативою кондиціонеру:

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan

Випарний охолоджувач Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan поєднує одразу три функції: охолодження, вентиляцію та зволоження повітря. Пристрій працює за принципом циркуляції води, а для посилення ефекту в резервуар можна додавати кубики льоду.

Модель оснащена знімним баком для води, який легко очищується, а також антибактеріальним модулем з іонами срібла. За даними виробника, це забезпечує захист від бактерій на рівні 99,99%.

Вентилятор підтримує чотири режими роботи — прямий потік, природний вітер, нічний режим і режим охолодження. Максимальна дальність подачі повітря становить до 10 метрів, а рівень шуму — лише близько 35 дБ, що дозволяє використовувати пристрій навіть уночі.

Керувати охолоджувачем можна дистанційно через мобільний застосунок Mijia.

Haier HFZ-Y8625A

Ще один варіант — Haier HFZ-Y8625A, який також працює за рахунок випаровування води. Пристрій обладнаний резервуаром об'ємом 3 літри та забезпечує повітряний потік до 370 м³ на годину. Окрім стандартного режиму, доступні режими "Природний" і "Нічний", які допомагають зменшити рівень шуму та енергоспоживання.

Повітроохолоджувач має сенсорну панель керування, пульт дистанційного керування та таймер автоматичного вимкнення. Цікавою особливістю моделі є відсік для ароматичних або репелентних пластин, завдяки чому пристрій може не лише освіжати повітря, а й допомагати у боротьбі з комарами.

Потужність Haier HFZ-Y8625A становить 60 Вт, вага — 4,5 кг. У комплект входять два акумулятори холоду, які підсилюють ефект охолодження.

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Airmate FC-SRI22

Модель Airmate FC-SRI22 отримала збільшений резервуар для води об'ємом 5 літрів та два акумулятори холоду.

Пристрій підтримує шість швидкостей роботи, а керування здійснюється за допомогою сенсорного дисплея або пульта дистанційного керування. Завдяки повороту корпусу на 80 градусів охолоджене повітря рівномірніше розподіляється по приміщенню.

Серед додаткових функцій — таймер автоматичного вимкнення до дев'яти годин і модуль очищення повітря з використанням іонів срібла. Потужність моделі становить 55 Вт, вона працює від мережі 220 В. Рівень шуму сягає близько 58 дБ, а вага пристрою — 6,3 кг.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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