Что такое испарительные вентиляторы и почему они являются хорошей бюджетной альтернативой кондиционерам

Во время летнего зноя кондиционер остается самым эффективным способом охлаждения жилья. Однако установка сплит-системы стоит недешево, поэтому все больше людей обращают внимание на испарительные воздухоохладители.

Такие устройства работают от обычной сети, используют воду для охлаждения воздуха и потребляют значительно меньше электроэнергии. Об этом пишет IT Home.

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Вот три популярных модели, которые могут стать альтернативой кондиционеру:

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan

Выпарный охладитель Xiaomi Mijia Smart Evaporative Cooling Fan объединяет сразу три функции: охлаждение, вентиляцию и увлажнение воздуха. Устройство работает по принципу циркуляции воды, а для усиления эффекта в резервуар можно добавлять кубики льда.

Модель оснащена съемным баком для легко очищаемой воды, а также антибактериальным модулем с ионами серебра. По данным производителя, это обеспечивает защиту от микробов на уровне 99,99%.

Вентилятор поддерживает четыре режима работы – прямой поток, естественный ветер, ночной режим и режим охлаждения. Максимальная дальность подачи воздуха составляет до 10 метров, а уровень шума — около 35 дБ, что позволяет использовать устройство даже ночью.

Управлять охладителем можно дистанционно через мобильное приложение Mijia.

Haier HFZ-Y8625A

Еще один вариант – Haier HFZ-Y8625A, который также работает за счет испарения воды. Устройство оснащено резервуаром объемом 3 литра и обеспечивает воздушный поток до 370 м³ в час. Кроме стандартного режима, доступны режимы "Естественный" и "Ночной", которые помогают снизить уровень шума и энергопотребления.

Воздухоохладитель имеет сенсорную панель управления, пульт дистанционного управления и таймер автоматического отключения. Интересной особенностью модели является отсек для ароматических или репеллентных пластин, благодаря чему устройство может не только освежать воздух, но и помогать в борьбе с комарами.

Мощность Haier HFZ-Y8625A составляет 60 Вт, вес – 4,5 кг. В комплект входят два аккумулятора холода, усиливающие эффект охлаждения.

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Airmate FC-SRI22

Модель Airmate FC-SRI22 получила увеличенный резервуар для воды объемом 5 литров и два аккумулятора холода.

Устройство поддерживает шесть скоростей работы, а управление производится с помощью сенсорного дисплея или пульта дистанционного управления. Благодаря повороту корпуса на 80 градусов охлажденный воздух равномернее распределяется по помещению.

Среди дополнительных функций – таймер автоматического отключения до девяти часов и модуль очистки воздуха с использованием ионов серебра. Мощность модели составляет 55 Вт, она работает от сети 220 В. Уровень шума составляет около 58 дБ, а вес устройства – 6,3 кг.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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