Не псуватимуть нерви: названо топ найслухняніших порід собак

Кінолог і експерт із поведінки собак Вілл Атертон назвав три породи, які, на його думку, вирізняються найкращим характером, легко піддаються дресируванню та чудово підходять для сімей із дітьми. За словами експерта, саме ці породи користуються великою популярністю завдяки своїй врівноваженості, доброзичливості та бажанню взаємодіяти з людиною.

Своїми рекомендаціями фахівець поділився у TikTok.

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Лабрадор-ретривер

Перше місце у списку Атертона посідає лабрадор-ретривер. Він назвав цю породу однією з найкращих у світі завдяки її поступливому характеру та високій навченості. "Лабрадори неймовірно популярні, і я чудово розумію чому. Для мене це найкраща порода собак на планеті", — зазначив експерт.

Він також пожартував, що представники цієї породи настільки рідко мають проблеми з поведінкою, що йому нечасто доводиться працювати над їхньою корекцією.

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Золотистий ретривер

Другою породою став золотистий ретривер. За словами кінолога, він має майже всі ті самі позитивні якості, що й лабрадор, однак відрізняється більш грайливим і веселим темпераментом. Фахівець зазначив, що золотисті ретривери дружелюбні, легко йдуть на контакт із людьми, охоче навчаються та добре реагують на дресирування.

Стаффордширський бультер'єр

Третя порода у рейтингу може здивувати багатьох — це стаффордширський бультер'єр. Попри неоднозначну репутацію, Атертон вважає, що за правильного виховання ці собаки демонструють відмінні якості. "Якщо забезпечити їм правильне виховання, чіткі правила та відповідальне лідерство, вони виростають дуже ласкавими, відданими й урівноваженими собаками", — пояснив він.

Водночас експерт наголосив, що поведінка будь-якої породи значною мірою залежить від умов виховання. За його словами, навіть найслухняніший собака може мати проблеми, якщо не приділяти уваги навчанню та соціалізації.

"Проте саме ці три породи від природи прагнуть співпрацювати з людиною, що робить процес виховання та дресирування значно простішим", — підсумував Вілл Атертон.

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