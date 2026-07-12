Не будут портить нервы: названы топ самых послушных пород собак

Кинолог и эксперт по поведению собак Уилл Атертон назвал три породы, которые, по его мнению, отличаются лучшим характером, легко поддаются дрессировке и отлично подходят для семей с детьми. По словам эксперта, именно эти породы пользуются большой популярностью благодаря своей уравновешенности, дружелюбию и желанию взаимодействовать с человеком.

Своими рекомендациями специалист поделился в TikTok.

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Лабрадор-ретривер

Первое место в списке Атертона занимает лабрадор-ретривер. Он назвал эту породу одной из лучших в мире благодаря ее покладистому характеру и высокой обученности. "Лабрадоры невероятно популярны, и я прекрасно понимаю почему. Для меня это лучшая порода собак на планете", – отметил эксперт.

Он также пошутил, что представители этой породы настолько редко испытывают проблемы с поведением, что ему нечасто приходится работать над их коррекцией.

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Золотистый ретривер

Второй породой стал золотистый ретривер. По словам кинолога, он имеет почти все те же положительные качества, что и лабрадор, однако отличается более игривым и веселым темпераментом. Специалист отметил, что золотистые ретриверы дружелюбны, легко идут на контакт с людьми, охотно учатся и хорошо реагируют на дрессировку.

Стаффордширский бультерьер

Третья порода в рейтинге может удивить многих – это стаффордширский бультерьер. Несмотря на неоднозначную репутацию, Атертон считает, что при правильном воспитании эти собаки демонстрируют отличные качества. "Если обеспечить им правильное воспитание, четкие правила и ответственное лидерство, они вырастают очень ласковыми, преданными и уравновешенными собаками", - пояснил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что поведение любой породы во многом зависит от условий воспитания. По его словам, даже самая послушная собака может иметь проблемы, если не уделять внимания обучению и социализации.

"Однако именно эти три породы от природы стремятся сотрудничать с человеком, что делает процесс воспитания и дрессировки гораздо проще", – подытожил Уилл Атертон.

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