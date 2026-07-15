'Якщо Іран не піде на угоду з США, там нікого не залишиться' - Трамп

Президент США Дональд Трамп закликав Іран якнайшвидше укласти угоду зі Сполученими Штатами, попередивши про серйозні наслідки у разі відмови. За його словами, Тегеран ризикує втратити практично все, якщо не погодиться на переговори.

Про це Трамп у інтерв'ю Fox News, цитує CNN. "Вам краще укласти угоду. Інакше у вас нікого не залишиться", — сказав американський президент.

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Водночас він наголосив, що США намагаються максимально уникати шкоди для цивільного населення, однак повторив своє попередження, зазначивши, що без домовленостей Іран може залишитися "ні з чим". Трамп також повідомив, що це послання було передано іранській стороні під час останнього контакту між представниками Вашингтона і Тегерана, який, за його словами, відбувся приблизно за годину до інтерв'ю.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи вірить він у готовність Ірану погодитися на угоду, президент США зазначив, що Тегеран повинен це зробити, хоча не може сказати напевно, чи піде він на такий крок. Крім того, Трамп заявив, що у разі відсутності прогресу в переговорах вже наступного тижня США можуть завдати ударів по мостах та об'єктах енергетичної інфраструктури Ірану.

Раніше, 13 липня, американський лідер повідомив про намір відновити блокаду іранських морських портів, а також запровадити вимогу щодо сплати 20% вартості вантажів, які проходитимуть через Ормузьку протоку. Останнім часом Дональд Трамп неодноразово виступав із жорсткими заявами на адресу Ірану, зокрема повторив свої погрози наприкінці червня.

Нагадаємо, Трамп підтримав санкції проти рф, ініційовані Гремом.

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