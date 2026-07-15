'Если Иран не пойдет на соглашение с США, там никого не останется' – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Иран как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами, предупредив о серьезных последствиях в случае отказа. По его словам, Тегеран рискует потерять практически все, если не согласится на переговоры.

Об этом Трамп в интервью Fox News, цитирует CNN. "Вам лучше заключить сделку. Иначе у вас никого не останется", – сказал американский президент.

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В то же время он подчеркнул, что США пытаются максимально избегать ущерба гражданскому населению, однако повторил свое предупреждение, отметив, что без договоренностей Иран может остаться "ни с чем". Трамп также сообщил, что это послание было передано иранской стороне во время последнего контакта между представителями Вашингтона и Тегерана, который, по его словам, прошел примерно за час до интервью.

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Отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в готовность Ирана согласиться на соглашение, президент США отметил, что Тегеран должен это сделать, хотя не может сказать, наверняка, пойдет ли он на такой шаг. Кроме того, Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах уже на следующей неделе США могут нанести удары по мостам и объектам энергетической инфраструктуры Ирана.

Ранее, 13 июля, американский лидер сообщил о намерении возобновить блокаду иранских морских портов, а также потребовать уплаты 20% стоимости грузов, которые будут проходить через Ормузский пролив. В последнее время Дональд Трамп неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес Ирана, в частности, повторил свои угрозы в конце июня.

Напомним, Трамп поддержал санкции против России, инициированные Грэмом.

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